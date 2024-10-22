Не только ресурсы и рост ВВП: что дает членство в БРИКС странам-участницам

Борис Титов, специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, высказался о целях БРИКС: «Страны сегодня выбирают — тащиться в хвосте мировых гегемонов, подбирая крошки со стола, или ставить на собственные силы, развиваться самостоятельно, объединяясь с равными и независимыми партнерами в союзы. Все больше стран выбирают второй путь, и БРИКС тому подтверждение».
Вадим Ковригин, замдиректора Института экономики, управления и права МГПУ отмечает, что БРИКС преподносит себя как геополитический и экономический блок, но более существенной является его вторая ипостась. «В 2020—2021 годах его доля в мировом ВВП превысила долю стран большой семерки. И, судя по темпам роста, разрыв будет увеличиваться. Особенно быстро растет китайская экономика — более 5% в год. Такому темпу страны Запада могут только позавидовать», — считает Ковригин.
Он также отметил, что «БРИКС, в отличие от Евросоюза, осторожнее идет по пути фритрейдерства (открытия внутренних рынков для других участников объединения)», — считает Ковригин. Он также отметил, что «Россия благодаря членству в БРИКС нивелирует многие санкции, получая доступ к зарубежным технологиям и выгодам международной торговли».
По мнению члена «Деловой России», предпринимателя Олега Николаева, участники БРИКС могут принести друг другу пользу тем, что создадут дополнительную конкуренцию. «Мы много говорим о многополярности, и это прекрасное понятие, особенно в экономической сфере. Оно означает отсутствие диктата, отсутствие глобальных экономических директив, которые выжимают соки из одних стран в пользу других», утверждает депутат. Николаев уточняет — чтобы реально конкурировать с развитым Западом, предстоит немало много потрудиться.
«Так устроен мир, что все страны каким-то образом объединяются и создают общую добавленную стоимость. Как правило, это ведет к улучшению и удешевлению торговли между ними. Внешняя торговля — это один из основных источников экономического роста. А рост экономики — это рост благосостояния населения», — уверен Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
Эксперт считает, что контакты стран БРИКС рано или поздно станут для участников источником еще большей экономической выгоды.
Объединение стран в этом году рассмотрит вопрос о развитии новых торговых коридоров, которыми можно будет заменить действующие международные пути. В частности, это международный транспортный коридор «Север — Юг», который свяжет Россию и Китай, и Северный морской путь.
Еще одна важная для России тема — разработка и внедрение финансовой системы, не зависящей от системы международных расчетов и привязки к доллару, которая бы составила альтернативу SWIFT. Вадим Ковригин подчеркивает, что «члены БРИКС, торгуя между собой, получают возможность заметно снизить издержки от трансграничных платежей друг другу».
Комментируя эту идею, Николай Пальченко, глава компании «Капитал», заявил: «Это даст возможность не просто не использовать доллары в торговле, а еще и не пользоваться системами, которые позволяют западным странам следить за вашей торговлей». При этом речь о создании единой валюты БРИКС по подобию евро не идет.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».