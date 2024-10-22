Не только ресурсы и рост ВВП: что дает членство в БРИКС странам-участницам

Вадим Ковригин, замдиректора Института экономики, управления и права МГПУ отмечает, что БРИКС преподносит себя как геополитический и экономический блок, но более существенной является его вторая ипостась. «В 2020—2021 годах его доля в мировом ВВП превысила долю стран большой семерки. И, судя по темпам роста, разрыв будет увеличиваться. Особенно быстро растет китайская экономика — более 5% в год. Такому темпу страны Запада могут только позавидовать», — считает Ковригин.