На восточный вклад: ставки по депозитам в юанях за месяц выросли на 1,5 пункта

Ставки по вкладам в юанях у топ-10 банков выросли на 1,5 п.п. за месяц — участники рынка гарантируют по ним доходность на уровне 6,2−13%, следует из данных «Банки.ру», которые проанализировали «Известия». Финорганизации пытаются привлечь юани на фоне нехватки валюты в стране, которая возникла из-за проблем с трансграничными платежами и послаблений по обязательной продаже экспортной выручки, объяснили эксперты. Спрос бизнеса на заемные средства в юанях также увеличивает интерес к валюте КНР. Это влияет на курс — в ближайшие месяцы рубль может ослабнуть до 14,4−15 за юань на фоне роста импорта перед окончанием года. Почему юани остались наиболее привлекательной инвалютой для вкладов и что в дальнейшем будет влиять на курс — в материале «Известий».