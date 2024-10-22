МВФ повысил прогноз роста российской экономики

Как следует из представленного документа, прогноз по росту ВВП России в текущем году увеличен на 0,4 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой, которую МВФ публиковал в июле. Прогноз по росту в 2025 году снижен на 0,2 процентного пункта по сравнению с оценкой за июль. По расчетам фонда, в 2023 году российская экономика выросла на 3,6%.