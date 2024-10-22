Глава «Очаково» заявил о «дискредитации кваса» акцизами

Президент «Очаково» Алексей Кочетов в письме на имя министра финансов Антона Силуанова заявил, что предложение Минфина признать квас сахаросодержащим напитком, из-за чего он будет попадать под уплату акциза на сладкие напитки, приведет к «дискредитации одного из символов русского народа». Он просит Силуанова пересмотреть поправки в Налоговый кодекс. Письмо есть у РБК, его подлинность подтвердили в пресс-службе компании.
«С огромным сожалением и разочарованием воспринял инициативу Министерства финансов РФ о признании традиционного русского напитка — кваса — сахаросодержащим и включении его в перечень подакцизных товаров», — говорится в нем.
По словам Кочетова, огромному количеству производителей придется отойти от традиционной рецептуры и использовать химические сахарозаменители, а «такие резкие изменения в налогообложении» негативно повлияют на инвестиционные планы бизнеса и приведут к замедлению темпов роста промышленности.
Президент «Очаково» считает, что граждане отдадут предпочтение «иностранным вредным газировкам», как было в 1990-е годы, а не квасу. «Здоровье нации под угрозой!» —добавил он.
РБК направил запрос в Минфин.
Акциз на сахаросодержащие напитки был введен с лета 2023 года. Согласно закону, налог в размере 7 ₽ за 1 л уплачивается с безалкогольных напитков, в составе которых есть сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), сироп с сахаром или мед, если количество углеводов в их пищевой ценности превышает 5 г на 100 мл. При этом объемная доля этилового спирта в таких напитках не должна быть выше 1,2%.
В сентябре этого года комитет по бюджету и налогам внес в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, в которых предлагалось изменить критерий по содержанию добавленных сахаров и углеводов для подакцизных напитков — 2 г на 100 мл вместо 5 г. «Производители, пытаясь уйти от уплаты акцизов, занижали количество сахара в напитке», — указывали в Минфине. Поправки позволят снизить чрезмерное потребление сладких напитков и «пресечь манипуляции, связанные с уплатой акциза», говорили там.
Из новой версии поправок, подготовленной Минфином, исключили предложения об изменении критерия по содержанию количества углеводов. Однако в ней предлагается с 1 января 2025 года повысить сам акциз на сладкие напитки — до 10 ₽ за 1 л, а также признать сахаросодержащим напитком квас с содержанием спирта до 1,2%.