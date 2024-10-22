Глава «Очаково» заявил о «дискредитации кваса» акцизами

Акциз на сахаросодержащие напитки был введен с лета 2023 года. Согласно закону, налог в размере 7 ₽ за 1 л уплачивается с безалкогольных напитков, в составе которых есть сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), сироп с сахаром или мед, если количество углеводов в их пищевой ценности превышает 5 г на 100 мл. При этом объемная доля этилового спирта в таких напитках не должна быть выше 1,2%.