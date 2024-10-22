Глава Минэкономразвития назвал причины ослабления рубля к доллару

«Эти колебания, которые есть, связаны с финансовыми потоками, с вопросами в том числе и курсообразования. Мы понимаем, что у нас волатильность очень сильно увеличилась, потому что нет биржевого механизма, соответственно, нет финансовых институтов, которые позволяют сглаживать. Поэтому любые крупные покупки экспортерами или импортерами — они сразу приводят к определенной волатильности, потому что надо по банкам это все собирать», — сказал Решетников в ответ на вопрос, с чем связано текущее ослабление рубля к доллару.