Глава Минэкономразвития назвал причины ослабления рубля к доллару

«Эти колебания, которые есть, связаны с финансовыми потоками, с вопросами в том числе и курсообразования. Мы понимаем, что у нас волатильность очень сильно увеличилась, потому что нет биржевого механизма, соответственно, нет финансовых институтов, которые позволяют сглаживать. Поэтому любые крупные покупки экспортерами или импортерами — они сразу приводят к определенной волатильности, потому что надо по банкам это все собирать», — сказал Решетников в ответ на вопрос, с чем связано текущее ослабление рубля к доллару.
«Еще раз: я говорю, что волатильность повышена. Более того, давайте не будем забывать, что все-таки наши крупные компании продолжают исполнять обязательства по ранее взятым, привлеченным финансовым средствам, и в общем погашают и кредиты, и займы, в том числе и взятые в валюте и так далее. Это тоже формирует определенный отток капитала естественный, который всегда был. При этом расширяется кредитование в рамках нашей финансовой системы», — продолжил он.
При этом Решетников не стал говорить, сохраняет ли министерство свой прогноз по курсу доллара на конец года в 93,8 рубля за доллар. «Прогнозировать курс — дело очень неблагодарное, все мы понимаем прекрасно. Рынок такой, какой есть, но правительство принимает меры, в том числе изменяет нормативы возврата экспортной выручки», — сказал министр.
При этом он отметил, что «фундаментально ситуация идет так, как мы прогнозировали».
«То есть мы понимаем, что у нас очень крепкий торговый баланс, у нас нормально идет экспорт, у нас есть импорт. Да, по разным странам, понятно, есть определенные вопросы, влияют и платежи, и ясно, что, наверное, при каких-то иных обстоятельствах у нас импорт, наверное, был бы побольше, и экспорт был бы побольше. Но в общем, ситуация складывается так, как мы прогнозировали», — пояснил Решетников.