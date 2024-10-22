Экономисты предложили пути решения проблем «спящих» городов России

Туризм в малых городах редко формирует существенный вклад в валовой продукт, и даже в развитых туристических центрах доходы местных бюджетов от туристической индустрии минимальны, при этом значительный туристический поток создает большую нагрузку на инфраструктуру и другие неудобства для жителей, говорится в докладе. Также проблемой являются наличие нелегальных объектов размещения и застройка наиболее привлекательных участков в ущерб долгосрочным интересам города. В качестве решений эксперты предлагают: локализацию турпотока в определенных зонах и его перераспределение за пределы города, легализацию теневого сектора, создание современных мест размещения при условии регламентации застройки. Также авторы призывают стремиться к максимальной локализации всех сервисов взаимодействия с туристами, чтобы деньги туристов оставались в городе, а не уходили туроператорам из других регионов, которые просто привозят туда экскурсантов.