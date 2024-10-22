Для кредиторов «дочки» Oracle в России пока нашлось всего ₽83 млн

Еще более 100 млн руб. он пытается взыскать с бывших сотрудников российского юрлица Oracle. В августе арбитражный управляющий подал к ним 51 иск о возврате денежных премий, выплаченных в 2022 году. Среди ответчиков — бывший управляющий директор Oracle Cloud Systems Алексей Курочка (с июня 2024-го — коммерческий директор департамента систем управления базами данных «Яндекса» YDB), а также экс-руководитель российского подразделения Oracle Communications (CGBU) Евгений Дрякин (сейчас — управляющий директор и соучредитель «Омега Телеком Разработка»). Экс-сотрудники Oracle обращались к властям, в том числе к президенту России Владимиру Путину, с просьбой защитить их интересы и сохранить выплаты, полученные в 2022 году. Евгений Дрякин пояснил РБК, что ответы на письма от инстанций поступают разные, но их общая суть в том, что «окончательное решение принимает суд». Пока предполагается, что суд будет рассматривать все иски в один день.