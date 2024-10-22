Для кредиторов «дочки» Oracle в России пока нашлось всего ₽83 млн

Общая сумма средств, которая поступила на счет «Оракл компьютерное оборудование» — российской «дочки» американской Oracle — в рамках ее банкротства, к концу сентября составила лишь 82,8 млн руб. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом дела, и подтвердил еще один его участник.
По словам одного из собеседников РБК, 43,1 млн руб. выплатила межрайонная инспекция ФНС России № 51 по Москве после претензии, направленной в ее адрес конкурсным управляющим Егором Непомнящих. Еще 25,1 млн руб. поступило от московского филиала МКООО «Антемона»: всего эта компания должна была российскому юрлицу Oracle €240,99 тыс., которые, по версии конкурсного управляющего, она получила незаконно как отступные при расторжении долгосрочного договора аренды офиса. Остальные средства — от системного интегратора «ТС Интеграция» и других компаний, к которым конкурсный управляющий направлял претензии.
Всего Непомнящих предъявил различным организациям требования на сумму более 533 млн руб., в том числе на 191,7 млн руб. — к Сбербанку, на 149,4 млн руб. — к IT-компании «Форс — Центр разработки». Часть компаний не согласны с требованиями конкурсного управляющего, сейчас между ними идут судебные разбирательства.
Еще более 100 млн руб. он пытается взыскать с бывших сотрудников российского юрлица Oracle. В августе арбитражный управляющий подал к ним 51 иск о возврате денежных премий, выплаченных в 2022 году. Среди ответчиков — бывший управляющий директор Oracle Cloud Systems Алексей Курочка (с июня 2024-го — коммерческий директор департамента систем управления базами данных «Яндекса» YDB), а также экс-руководитель российского подразделения Oracle Communications (CGBU) Евгений Дрякин (сейчас — управляющий директор и соучредитель «Омега Телеком Разработка»). Экс-сотрудники Oracle обращались к властям, в том числе к президенту России Владимиру Путину, с просьбой защитить их интересы и сохранить выплаты, полученные в 2022 году. Евгений Дрякин пояснил РБК, что ответы на письма от инстанций поступают разные, но их общая суть в том, что «окончательное решение принимает суд». Пока предполагается, что суд будет рассматривать все иски в один день.
Как банкротится «дочка» Oracle.
Oracle предоставляет облачные решения в области бизнес-аналитики, гибридных облаков, машинного обучения, хранения данных и др. Российская «дочка» компании занималась разработкой софта и техподдержкой. Среди ее клиентов были Федеральная налоговая служба, Казначейство, департамент информационных технологий Москвы, Минфин, Минтранс, Федеральная таможенная служба, Фонд социального страхования, Центробанк, а также крупные коммерческие организации, включая «Почту России», ВТБ, Газпромбанк и «Ростелеком». В марте 2022 года Oracle приостановила деятельность в России, в том числе прекратила техподдержку и выполнение действующих контрактов.
По закону компания обязана вернуть все неотработанные авансы. В июне 2022 года IT-компания «Крок» подала иск о банкротстве «Оракл компьютерное оборудование», требуя вернуть 49,7 млн руб. неотработанных авансов, и в августе 2023 года последнюю признали банкротом, открылось конкурсное производство. Общая сумма долга «Оракл компьютерное оборудование» — 1,43 млрд руб. Среди крупнейших кредиторов — «Форс — Центр разработки» (440 млн руб.), дистрибьютор «Марвел-дистрибуция» (425,2 млн руб.), Альфа-банк (99,4 млн руб.), Сбербанк (77,2 млн руб.), «МегаФон» (44 млн руб.), «Инфосистемы джет» (20 млн руб.) и др.
При этом Егор Непомнящих ранее рассказывал РБК, что Oracle пыталась препятствовать взысканию долгов: еще в 2022 году российская «дочка» вывела средства на счета ирландской Oracle EMEA Ltd, а также утилизировала оборудование стоимостью 352,4 млн руб. Непомнящих пытается оспорить эти действия в суде, заседание по делу отложено до марта 2025-го. Для расчетов с кредиторами управляющий пытается привлечь к субсидиарной ответственности бывших директоров компании Наталью Корнилову и Арину Путинцеву, а также акционеров «Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед» и «Оракл Нидерланд Б. В.».
В 2022 году один из кредиторов «Оракл» в России — «МегаФон» — смог взыскать 44 млн руб. долга с компании, но в марте 2023 года по иску конкурсного управляющего арбитражный суд обязал вернуть деньги в конкурсную массу. После рассмотрения дела еще в нескольких инстанциях его отправили на новое рассмотрение.
Представитель Oracle отказался от комментариев.
Каковы шансы взыскать долги
Один из кредиторов, пожелавший остаться анонимным, указал, что взыскания в рамках банкротства — всегда очень долгий процесс сбора всех требований, внесения в реестр, ранжирования, продажи имущества
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель считает, что большинство кредиторов российской «дочки» Oracle вряд ли получат какие-либо выплаты. Он напомнил, что выплаты кредиторам при банкротстве производятся «исключительно за счет реализации конкурсной массы, формируемой из активов должника», что предполагает возврат имущества и денежных средств по оспоренным сделкам с третьими лицами и др. «С учетом того что Oracle находится в недружественной юрисдикции, исполнение любых судебных актов, принятых в рамках процедуры банкротства на территории России, маловероятно или значительно неопределенно по срокам. Надежда остается лишь на активы и средства, которые могут быть получены через оспаривание сделок в России», — рассуждает Учитель.
В процессе банкротства кредиторы обычно получают всего 5−6% от суммы требований, говорит управляющий партнер Briefcase Law Office Евгений Крюков со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве. По его словам, есть два способа увеличить эту сумму: классические средства (продажа имущества, взыскание долгов), которые позволяют получить несколько процентов от всей суммы требований, и специальные (оспаривание сделок, взыскание убытков, привлечение к субсидиарной ответственности, розыск активов за рубежом) — это более сложные подходы, позволяющие значительно увеличить сумму, которую кредиторы могут получить. Крюков считает, что в случае с банкротством российской «дочки» Oracle лучше использовать специальные средства, особенно оспаривание сделок. По его оценке, процесс может занять три-четыре года.