Цена золота растет шестую торговую сессию подряд

По состоянию на 7.39 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 10,85 доллара, или на 0,39%, до 2 749,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,8%, до 34,350 доллара за унцию.
Таким образом, котировки золота растут шестую сессию подряд и находятся вблизи недавно достигнутого исторического рекорда — 2 755,4 доллара за тройскую унцию.
«Драгоценный металл вырос в цене благодаря мерам смягчения кредитно-денежной политики в мире», — заявил газете Wall Street Journal коммерческий директор Flow Community Тито Якопа (Tito Iakopa).
«Внешнеполитическая напряженность, особенно на Ближнем Востоке, усиливает привлекательность золота как безопасного актива, поскольку разрешения конфликта не предвидится», — добавил эксперт.