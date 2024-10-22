Цена золота растет шестую торговую сессию подряд

По состоянию на 7.39 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 10,85 доллара, или на 0,39%, до 2 749,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,8%, до 34,350 доллара за унцию.