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Цена золота растет шестую торговую сессию подряд

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости/Прайм. Цена на золото во вторник растет уже шестую торговую сессию подряд, торгуясь у отметки в 2 750 доллара за тройскую унцию, вблизи исторического рекорда, на напряженности на Ближнем Востоке, а также вследствие повсеместного смягчения монетарной политики, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

Источник: © РИА Новости

По состоянию на 7.39 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 10,85 доллара, или на 0,39%, до 2 749,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,8%, до 34,350 доллара за унцию.

Таким образом, котировки золота растут шестую сессию подряд и находятся вблизи недавно достигнутого исторического рекорда — 2 755,4 доллара за тройскую унцию.

«Драгоценный металл вырос в цене благодаря мерам смягчения кредитно-денежной политики в мире», — заявил газете Wall Street Journal коммерческий директор Flow Community Тито Якопа (Tito Iakopa).

«Внешнеполитическая напряженность, особенно на Ближнем Востоке, усиливает привлекательность золота как безопасного актива, поскольку разрешения конфликта не предвидится», — добавил эксперт.