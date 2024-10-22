Более половины опрошенных россиян открыли вклады в новых для них банках

Кроме того, согласно опросу, 54% россиян предположили, что до конца года ставки по вкладам могут еще вырасти. Еще 23% выразили мнение, что ставки останутся на прежнем уровне, а 7% ожидают их снижения. При этом более половины опрошенных считают высокий процент по вкладам эффективным способом сберечь накопления и догнать инфляцию. Треть респондентов не согласны с этим утверждением.