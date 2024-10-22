Более половины опрошенных россиян открыли вклады в новых для них банках

Треть респондентов доверяют свои сбережения одному банку, 43% хранят сбережения в двух-трех банках, у 5% средства распределены по четырем и более организациям. При этом каждый пятый опрошенный не имеет сбережений в банках вовсе.
В ВТБ уточнили, что наиболее «бережливыми» стали жители Северо-Западного федерального округа — вклады или накопительные счета есть у 93% опрошенных. Меньше всего вкладов или счетов открыто в Дальневосточном федеральном округе, где сбережения в банках не хранят 29% опрошенных.
В результатах исследования говорится, что 70% респондентов распределяют средства на вкладах по разным банкам в поисках выгодных условий и ставок. Также 45% пользуются программами лояльности в разных банках, 39% участников опроса при распределении накоплений по банкам пользуются возможностью перевода средств себе по Системе быстрых платежей без комиссии. Каждый третий распределяет средства по нескольким финансовым организациям, чтобы не превышать сумму застрахованного вклада.
При выборе банка для размещения своих накоплений россияне руководствуются условиями самого вклада (70%) и надежностью банка (62%). Среди других факторов — удобство дистанционных услуг (43%), величина и стабильностью банка (36%), близость банка к дому или офису (15%).
Главным определяющим параметром вклада 68% респондентов назвали выгодную процентную ставку, 41% опрошенных больше всего внимания обращают на срок вклада, по 36% — на условия досрочного снятия средств и возможность открытия вклада в онлайн-формате. Для каждого третьего важным критерием является способ выплаты процентов, для 28% — возможность пополнения дополнительными средствами.
Кроме того, согласно опросу, 54% россиян предположили, что до конца года ставки по вкладам могут еще вырасти. Еще 23% выразили мнение, что ставки останутся на прежнем уровне, а 7% ожидают их снижения. При этом более половины опрошенных считают высокий процент по вкладам эффективным способом сберечь накопления и догнать инфляцию. Треть респондентов не согласны с этим утверждением.
Ранее, 16 октября, заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков привел прогноз, согласно которому, в 2024 году рынок сбережений физлиц в России может достигнуть 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27%. По его словам, это станет новым рекордом сегмента. В 2023 году рост портфеля розничных пассивов составил 23%.