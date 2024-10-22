Анализ крова: цена аренды в крупных городах выросла более чем на треть

— Рост ставок долгосрочной аренды в течение последнего года также может быть связан и с постепенным переходом компаний в этот период к офисному типу занятости сотрудников, — подчеркнул эксперт. — В 2020—2022 годах работодатели еще практиковали дистанционный формат, и тогда многие сотрудники вернулись из мегаполисов в родные города. Но уже в 2023-м работодатели вернулись к офисному формату работы, что привело к возвращению специалистов в города.