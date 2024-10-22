Акции «Полюса», российская валюта, индекс Мосбиржи: дайджест

Акции «Полюса».
Акции «Полюса» подорожали на 6,7% по итогам торгов 21 октября, выйдя в лидеры индекса Мосбиржи, и достигли отметки ₽14 554,5 за бумагу.
Поддержку котировкам оказали новые рекорды по золоту, стоимость которого обновила исторический максимум, достигнув отметки $2755,4 за унцию, отметила аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова. «Рекордные цены на золото могут помочь “Полюсу” как минимум сохранить стабильность в текущих жестких монетарных условиях, а как максимум — заметно нарастить дивиденды и улучшить свою инвестиционную привлекательность», — считает эксперт.
Кроме того, в понедельник золотодобытчик опубликовал отчетность по РСБУ, сообщив, что за девять месяцев получил чистую прибыль ₽3,78 млрд против ₽72,28 млн убытка годом ранее.
Позитивно на акции «Полюса» повлияло неожиданное решение компании выплатить дивиденды. Совет директоров «Полюса» планирует рассмотреть вопрос дивидендов по итогам девяти месяцев на заседании 23 октября.
«Последний раз дивиденды были летом 2021 года, и возвращение к выплатам — очень сильный инвестиционный фактор в кейсе бумаг», — прокомментировал динамику торгов эксперт «БКС Мир инвестиций» Михал Зельцер.
В релизе говорится, что совокупный размер выплат может составить 30% от скорректированного показателя EBITDA за последние четыре завершенных квартала (девять месяцев 2024 года и четвертый квартал 2023 года). При этом компания планирует исходить из числа акций в свободном обращении, то есть без учета бумаг, находящихся в собственности дочерних обществ «Полюса».
«Мягко говоря, это очень круто. Компания хочет заплатить сразу за год, при этом сделать выплату только на бумаги в обращении, то есть без учета 30% квазиказначеек», — отметили аналитики «Солид Брокер».
При этом вероятность одобрения дивидендов тут очень высокая, считают в брокере, так как менеджмент прямо говорит, что из-за высокой конъюнктуры компания хочет соблюсти баланс между инвестициями и дивидендами. В «Солид Брокер» ожидают выплату дивидендов в размере ₽1340−1400 на акцию.
«По нашим оценкам, исходя из дивидендной политики, размер дивиденда может составить ₽1000−1300 на акцию (доходность 6,9−8,9% к цене закрытия понедельника)», — подсчитали аналитики проекта «Мои Инвестиции».
Наконец, в «Полюсе» сообщили, что планируют раскрыть детали реинжиниринга Сухого Лога до конца 2024 года. Обновленные данные по операционным показателям и капитальным затратам позволят рынку точнее посчитать его вклад в оценку компании, пишут аналитики канала «Мои Инвестиции».
«Напомним, что рынок не ожидал дивидендов до окончания строительства Сухого Лога в 2028 году. Выплата дивиденда в случае положительного решения снимает опасения части инвесторов относительно корпоративного управления и может послужить триггером к развороту в инвестиционном кейсе», — считают аналитики проекта.
По итогам понедельника юань подорожал по отношению к рублю на 0,88%, до ₽13,5005.
Российская валюта демонстрировала слабость с начала торгов 21 октября. И хотя во второй половине дня пара CNY/RUB немного скорректировалась, день было закрыт существенным снижением.
Приближение пика фискальных платежей 28 октября уже должно препятствовать подобным импульсам ослабления рубля. Отсутствие заметной реакции валютного рынка на фактор налогового периода обычно после его завершения приводит к ускорению нисходящей динамики рубля, так как свидетельствует о повышенном спросе на иностранную валюту, предупредил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
По его словам, давление на рубль также могло оказать очередное снижение Банком России лимитов по операциям «однодневный валютный своп» с 25 млрд до 20 млрд юаней.
«На фоне возникшего дефицита операторы рынка и бросились за покупками, — пояснил эксперт “БКС Мир инвестиций” Михаил Зельцер. — С другой стороны, действия ЦБ могут говорить о стабилизации в финансовом секторе, и тогда скачок китайского юаня мог быть лишь спекулятивным и должен будет быстро сойти на нет».
Индекс Мосбиржи 21 октября по итогам основной торговой сессии прибавил 0,57%, до 2767,71 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся чуть выше — на отметке 2770,48 пункта. Долларовый индекс РТС в пятницу по итогам основной торговой сессии увеличился на 0,91%, до 907,34 пункта.
Наибольший рост в составе индекса Мосбиржи по итогам торгов 21 октября показали акции «Полюса» (+6,7%), «Европлана» (+2,47%), «Норникеля» (+1,8%), МКПАО «Яндекс» (+1,57%), «Группы Астра». Акции «Полюса» подскочили на сообщении компании о том, что 23 октября совет директоров рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года.
Наибольшее падение продемонстрировали акции МКБ (-3,51%), МКПАО En+ Group (-1,62%), ГК «Самолет» (-1,6%), МКПАО «Русал» (-1,54%), расписки Ozon (-1,46%).
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отмечает, что на сторону покупателей акций вернулся валютный фактор. По его словам, заметное ослабление рубля вместе с поступательным ростом нефтяных цен создавало благоприятные условия для подъема индекса Мосбиржи. Однако он полагает, что продавцы слишком быстро вернулись на рынок и это является негативным признаком, увеличивающим вероятность возобновления нисходящей динамики.
По словам директора по стратегии ФГ «Финам» Ярослава Кабакова, поддержку рынку также оказывал рост цен на нефть. В то же время инвесторы проявляли осторожность в ожидании заседания Центробанка РФ по ставке в пятницу и угрозы новых санкций против российского СПГ, добавил эксперт.
Politico со ссылкой на источники сообщило, что страны ЕС уже в январе начнут разрабатывать 15-й пакет санкций против России, который будет направлен против российского экспорта энергоносителей, главным образом против сжиженного природного газа (СПГ).
Индекс Мосбиржи остается в узком диапазоне боковика 2720−2780 пунктов, пишет директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков. Он отмечает, что дивиденды российских эмитентов противостоят очередному ужесточению денежно-кредитной политики ЦБ РФ. По мнению аналитика ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елены Кожуховой, российский рынок акций в ближайшие дни могут поддержать геополитические драйверы с саммита БРИКС.
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты».
Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽95,73, продать — по ₽94,81;
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Корпоративные события.
«Софтлайн»: совет директоров обсудит обратный выкуп акций.
«Озон Фармацевтика»: акции компании войдут в базу расчета Индекса Мосбиржи IPO.
Другие важные события.
В Казани с 22 по 24 октября пройдет саммит БРИКС с участием более 30 стран.
Ежегодное заседание МВФ и Всемирного банка с 21 по 26 октября.
FATF рассмотрит внесение России в черный список.
Великобритания: глава Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью — 16:25 мск.
Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 17:00 мск и 22:15 мск.
США: запасы нефти, изменение за неделю по данным API — 23:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 2767,71 (+0,57%).
Индекс РТС: 909,1 (+0,65%).
S&P 500: 5853,98 (-0,18%).
Dow Jones Industrial Average: 42 931,60 (-0,8%).
NASDAQ Composite: 18 540,01 (+0,27%).