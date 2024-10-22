Акции «Полюса», российская валюта, индекс Мосбиржи: дайджест

В релизе говорится, что совокупный размер выплат может составить 30% от скорректированного показателя EBITDA за последние четыре завершенных квартала (девять месяцев 2024 года и четвертый квартал 2023 года). При этом компания планирует исходить из числа акций в свободном обращении, то есть без учета бумаг, находящихся в собственности дочерних обществ «Полюса».