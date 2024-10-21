В сторонке не покуришь: лицензию на продажу сигарет хотят сделать обязательной

Власти намерены обязать торговлю получать специальную лицензию для продажи сигарет и продукции, содержащей никотин: изделия с нагреваемым табаком, вейпы и другое. Росалкогольтабакконтроль предложил Минпромторгу ввести такую норму. По мнению чиновников, это позволит бороться с нелегальной реализацией этих товаров, а также увеличит отчисления в бюджет за счет акцизов. Сейчас под такой контроль подпадают производители сигарет.
Что такое лицензирование продаж сигарет
Закон «О госрегулировании производства и оборота табачной продукции…», который легализовал новые правила работы производителей и продавцов сигарет и продукции с никотином, вступил в силу еще в июле 2023 года. Эти нормы обязали изготовителей получать лицензию. Речь идет о разрешении заниматься деятельностью, за которое нужно уплатить госпошлину, а также соответствовать ряду требований. По подсчетам Росалкогольтабакконтроля, это уже принесло казне дополнительный доход в 42 млрд рублей, который собрали в качестве акцизов.
При этом новое регулирование не затрагивает саму торговлю — для продажи сигарет и продукции с никотином пока не нужно получать лицензию. Хотя именно такой подход позволит лучше контролировать рынок этих товаров, говорится в документах службы, которые федеральная служба уже направила в Минпромторг.
Это предложение должно попасть в повестку Государственной комиссии по противодействию нелегальному обороту продукции, ее деятельность традиционно курирует Министерство промышленности и торговли. Если такую норму в итоге одобрят, то на практике рознице придется покупать лицензию для того, чтобы получить возможность реализовывать товар. Без одобрения со стороны регуляторов продажи этой продукции будут запрещены. Такие правила сейчас действуют для рынка спиртного: торговля и рестораны получают лицензии на свои магазины и заведения общепита.
В Минфине «Известиям» уточнили, что вопрос лицензирования в сфере оптовой и розничной торговли табачной продукцией и товаров с никотином чиновники пока прорабатывают, говорить о его введении преждевременно.
— В продажах этой продукции в России задействовано большое количество магазинов и субъектов малого предпринимательства. Когда власти определят основные возможные параметры такого лицензирования, их нужно будет дополнительно обсудить с бизнесом и общественностью, — уточнили в ведомстве.
«Известия» направили запросы в Росалкогольтабакконтроль, Минпромторг и Минздрав.
Справка «Известий»
По итогам первого полугодия 2024-го розничные продажи сигарет выросли почти на 10% по сравнению с тем же периодом 2023 года, реализация никотинсодержащей продукции — на 22% с апреля по сентябрь (розница подключилась к системе идентификации лишь весной 2024 года), рассказали «Известиям» в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор «Честного знака»). Маркировка на табачном рынке внедряется поэтапно с 2019 года, и во II квартале 2024-го уровень нелегального оборота снизился до минимального за последние годы показателя в 11,3%. На рынке продукции с никотином легальный оборот растет еще быстрее: количество розничных точек, законно продающих вейпы, увеличилось в четыре раза: с 57,4 тыс. магазинов в 2022 году до 235,6 тыс. в 2024 году.
Подорожают ли сигареты
Инициатива чиновников требует анализа, торговые сети пока не выработали единой позиции по этому вопросу, отметил «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
— В целом мы приветствуем предложения, которые направлены на снижение доли нелегальной табачной продукции на российском рынке. С введением цифровой маркировки в 2019 году и развитием сетевой розничной торговли доля нелегальных сигарет снижается: за последний год, по данным Минпромторга, она сократилась на 2 п.п., — сказал эксперт.
Один из крупных производителей сигарет в РФ сказал «Известиям», что инициатива Росалкогольтабакконтроля укладывается в русло госполитики — усилить контроль за оборотом табачной продукции и бороться с распространением контрафакта.
— Однако многое будет зависеть от того, как власти реализуют эту инициативу. Если подход будет продуманным и взвешенным, например стоимость лицензии не станет запретительным инструментом или лицензионные требования не будут избыточными, то эта мера станет очередным шагом на пути к обелению рынка, — отметил источник «Известий». — По результатам последнего официального исследования во II квартале 2024 года доля незаконного оборота табачной продукции в России составила 11,3%.
По словам собеседника редакции, лицензирование продаж сигарет не должно отразиться на цене конечной продукции, но «если продвижение товара по цепочке поставок подорожает, то это может косвенно повлиять на его стоимость у производителя», отметил он.
Глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин поддержал предложение властей: лицензирование продаж сигарет поможет снизить их доступность, ведь не все магазины будут приобретать себе такое разрешение.
— Более того, это позволит бороться с нелегальной розницей табачных изделий, которая процветает в приграничных территориях. Из-за разницы ставок акцизов в Россию поступают более дешевые сигареты из соседних стран, — отметил он. Угроза наказания за нарушение лицензионных требований будет стимулировать торговлю продавать лишь законную продукцию с уплаченными отечественными акцизами, резюмировал он.