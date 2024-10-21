В сторонке не покуришь: лицензию на продажу сигарет хотят сделать обязательной

По итогам первого полугодия 2024-го розничные продажи сигарет выросли почти на 10% по сравнению с тем же периодом 2023 года, реализация никотинсодержащей продукции — на 22% с апреля по сентябрь (розница подключилась к системе идентификации лишь весной 2024 года), рассказали «Известиям» в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор «Честного знака»). Маркировка на табачном рынке внедряется поэтапно с 2019 года, и во II квартале 2024-го уровень нелегального оборота снизился до минимального за последние годы показателя в 11,3%. На рынке продукции с никотином легальный оборот растет еще быстрее: количество розничных точек, законно продающих вейпы, увеличилось в четыре раза: с 57,4 тыс. магазинов в 2022 году до 235,6 тыс. в 2024 году.