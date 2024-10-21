В России изменили правила проверки знаков с религиозной символикой

С 21 октября в России вступил в силу приказ Минэкономразвития, который вносит изменения в правила составления, подачи и рассмотрения документов для регистрации товарных знаков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно Федеральному закону № 190 от 22 июля 2024 года, проведение экспертизы товарных знаков с религиозной символикой, которую проводит Роспатент, регламентирует Минэкономразвития.
Изменения будут касаться товарных знаков, которые содержат религиозную символику. Проверкой таких знаков теперь будет заниматься Межрелигиозный совет России, в который входят представители основных конфессий, представленных на территории страны (христиане, иудеи, мусульмане и буддисты).
Тому, кто намерен зарегистрировать товарный знак с религиозной символикой, необходимо, как и прежде, обратиться с заявлением в Роспатент. После этого ведомство в течение пяти дней с момента получения заявки направляет сведения в Межрелигиозный совет России. На рассмотрение заявки советом отводится не более месяца. На этот срок рассмотрение заявки Роспатентом приостанавливается.
После этого Межрелигиозный совет должен составить заключение, где будет прописано, возможно или нет зарегистрировать конкретный товарный знак. В том случае, если заключение будет отправлено позже установленного срока и Роспатент уже зарегистрирует товарный знак, решение совета учитываться не будет.
Согласно тексту документа, заявитель, который подавал документы для регистрации товарного знака, получит уведомление, если Межрелигиозный совет сочтет его заявку невозможной к регистрации.
Что говорят представители конфессий
Ранее руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) рассказывала изданию «Коммерсантъ» о том, что изменения, которые вносит в порядок предоставления правовой охраны товарным знакам Минэкономразвития, верны. Это, по ее словам, связано с тем, что товарные знаки с религиозной символикой могут оскорбить чувства верующих. В частности, игуменья приводила в пример вина с названиями «Душа монаха», «Исповедь грешницы», а также сигареты Saint George и товарный знак «Церковные обряды», зарегистрированный для алкогольной продукции.
Главный раввин России Берл Лазар и первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов также поддержали внесение поправок в порядок регистрации товарных знаков.
В пресс-службе Межрелигиозного совета России «РБК Вино» сообщили, что совет высказывался о недопустимости регистрации товарных знаков с религиозной символикой в 2021 году. Тогда в заявлении говорилось о том, что в качестве товарных знаков использовались «имена святых, их образы, а также символы веры и иные почитаемые верующими понятия и символы». Согласно тексту заявления, такие символы размещались и на алкогольной продукции.
«Товарные знаки, предназначенные в том числе для маркировки алкогольной продукции, рассчитаны на круг лиц, в том числе верующих, считающих себя приверженцами той или иной религиозной конфессии, а информация, содержащаяся в них, носит публичный характер. Нанесение изображений или имен святых на алкогольную продукцию, использование их в качестве товарного знака можно расценивать как действие, совершаемое в целях оскорбления религиозных чувств верующих и осквернения предмета почитания, в том числе имени святого», — было сказано в заявлении.
Кроме того, в совете говорили о том, что использование имени святого или его изображения не может быть исключительным правом одного лица, которое будет считаться правообладателем товарного знака.
Что говорят юристы
Как рассказывала «РБК Вино» патентный поверенный юридической компании «Зуйков и партнеры» Ольга Плясунова, знаки, которые содержали религиозную символику, и раньше могли быть зарегистрированы только с одобрения Русской православной церкви. В ином случае заявку отклоняли. Поэтому она отметила, что изменения, внесенные Минпромторгом, только ужесточат существующую практику.
«Роспатент часто ссылается при отказе на “противоречие общественным интересам”, когда необходимо защищать фундаментальные социальные нормы государства, прямо не урегулированные статьей. Например, по такому основанию был отклонен товарный знак “Национальное богатство” в отношении классов алкоголя — по понятным причинам. Так что и сейчас “негуманные” товарные знаки зарегистрировать было сложно, закон это, безусловно, ужесточит», — отмечала руководитель практики «Интеллектуальное право» юридической компании «Лемчик, Крупский и Партнеры» Елена Баршай. Она также уточняла, что на практике решение по каждому товарному знаку является дискуссионным и оценочным.