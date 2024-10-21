В России изменили правила проверки знаков с религиозной символикой

«Товарные знаки, предназначенные в том числе для маркировки алкогольной продукции, рассчитаны на круг лиц, в том числе верующих, считающих себя приверженцами той или иной религиозной конфессии, а информация, содержащаяся в них, носит публичный характер. Нанесение изображений или имен святых на алкогольную продукцию, использование их в качестве товарного знака можно расценивать как действие, совершаемое в целях оскорбления религиозных чувств верующих и осквернения предмета почитания, в том числе имени святого», — было сказано в заявлении.