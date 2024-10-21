В Москве выросло число сделок на рынке жилой недвижимости

В сентябре 2024 года зарегистрировано 6,4 тыс. ДДУ, что на 27% больше, чем в предыдущем месяце, но на 53% меньше, чем в сентябре 2023-го (13,6 тыс.). Всего за III квартал в столице дольщики и застройщики заключили более 18,7 тыс. ДДУ, что на 45% меньше, чем за аналогичный период 2023-го, уточнили аналитики.
«В целом по рынку динамика спроса в сентябре свидетельствует о “сглаживании” ситуации, которая наблюдалась летом в связи с отменой льготной и IT-ипотеки, а также изменениями условий других программ субсидирования. Тем не менее, в большей мере этим изменениям были подвержены проекты комфорт-класса с долей ипотеки до 80%. На сегменте бизнес-класса эти изменения сказались в меньшей степени, а на проекты с апартаментами и вовсе не оказали влияния», — отметил акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.
При этом в сентябре в Москве банки выдали покупателям жилья — как первичного, так и вторичного — 9,6 тыс. кредитов. Это на 1% больше, чем в августе 2024-го (9,5 тыс.), но на 26% меньше, чем в сентябре 2023-го (12,9 тыс.).
Генеральный директор компании ООО «Ривер Парк» Лариса Швецова рассказала, что тренд на уменьшение числа сделок на рынке ипотеки, вероятно, прервался из-за сезонной динамики: вернулись покупатели, которые откладывали заключение сделок в период отпуска.
«Могут быть и другие факторы, повлиявшие на активность клиентов в пределах статистической погрешности. В то же время доля ипотечных сделок на первичном рынке в сентябре оказалась минимальной с февраля — 59%. Поскольку жилищные кредиты будут дорожать и дальше в свете готовящегося очередного повышения ключевой ставки, спрос на них может снова сократиться до конца 2024 года. Также на ситуацию с выдачами займов способно негативно повлиять ожидаемое исчерпание лимитов в рамках семейной ипотеки», — добавила она.
На рынке готового жилья в начале осени наблюдался прирост спроса: Росреестр зарегистрировал почти 11,4 тыс. договоров купли-продажи (ДКП), что на 2% больше, чем в августе. По сравнению с сентябрем 2023-го число сделок уменьшилось на 33%, уточнили в «Метриум». В III квартале заключено 35,8 тыс. соглашений, что на 28% меньше, чем в такой же период 2023-го.
«Стабилизация спроса на рынке готового жилья вполне может быть временной. При ставках по кредитам на покупку вторичного жилья более 20% число соглашений будет снижаться. Сделки будут эпизодическими и довольно сложными по структуре, в частности альтернативными. Значительную долю продаж будут составлять квартиры от застройщиков в готовых домах, так как в этом случае ипотечные заемщики могут рассчитывать на доступные ставки в рамках госпрограмм (в Москве — исключительно семейной ипотеки). В ближайшие месяцы мы увидим продолжение роста спроса на аренду жилья, а также, вероятно, на квартиры в строящихся домах», — заключил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.
Ранее, 10 октября, сообщалось, что за III квартал на первичном рынке массового сегмента жилья в столице объем предложения вырос на 8,8%. Средневзвешенная стоимость 1 кв. м составила 328 561 рублей — за квартал снизилась 4,2%, но за год выросла на 4%, следует из данных «Метриум».
До этого, 5 сентября, заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на IX Восточном экономическом форуме рассказал «Известиям», что цена 1 кв. м недвижимости в новостройках РФ в текущем году стабилизировалась. По его словам, стоимость будет расти в пределах инфляции.