В Москве выросло число сделок на рынке жилой недвижимости

«Стабилизация спроса на рынке готового жилья вполне может быть временной. При ставках по кредитам на покупку вторичного жилья более 20% число соглашений будет снижаться. Сделки будут эпизодическими и довольно сложными по структуре, в частности альтернативными. Значительную долю продаж будут составлять квартиры от застройщиков в готовых домах, так как в этом случае ипотечные заемщики могут рассчитывать на доступные ставки в рамках госпрограмм (в Москве — исключительно семейной ипотеки). В ближайшие месяцы мы увидим продолжение роста спроса на аренду жилья, а также, вероятно, на квартиры в строящихся домах», — заключил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.