В ГД предложили разрешить многодетным семьям тратить маткапитал на авто

«Считаю необходимым расширить условия программы… путем предоставления семьям возможности направления суммы в размере 450 тысяч рублей не только на погашение ипотеки, но и на альтернативную цель — покупку российского автомобиля или погашение кредита на автомобиль при рождении в семье третьего и далее ребенка», — сказано в обращении.
По мнению авторов обращения, такая мера поддержки окажет позитивное влияние на развитие человеческого капитала и повысит уровень жизни многодетных семей, потенциально приведет к улучшению демографической ситуации в России, а также будет оказана значительная поддержка отечественной автомобильной отрасли и российской экономике в целом.
Как сообщил РИА Новости Миронов, сейчас после рождения третьего ребёнка родители могут направлять 450 тысяч рублей из средств маткапитала на погашение ипотечного кредита.
«Такая поддержка многодетных абсолютно правильная, но помимо решения жилищной проблемы, многим семьям часто не хватает денег на покупку автомобиля. Именно поэтому мы предлагаем разрешить родителям после рождения третьего ребёнка тратить средства маткапитала на приобретение российского авто», — рассказал лидер партии.
Кроме того, по его словам, ранее «Справедливая Россия — За правду» предложила кабмину и автопредприятиям запустить целевую программу «Минивэн для многодетных», чтобы многодетные семьи смогли получать субсидии на покупку семейного автомобиля, а также оформлять автокредит по льготной ставке.