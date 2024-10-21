В ГД предложили разрешить многодетным семьям тратить маткапитал на авто

«Считаю необходимым расширить условия программы… путем предоставления семьям возможности направления суммы в размере 450 тысяч рублей не только на погашение ипотеки, но и на альтернативную цель — покупку российского автомобиля или погашение кредита на автомобиль при рождении в семье третьего и далее ребенка», — сказано в обращении.