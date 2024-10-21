Украина резко сократила импорт электроэнергии в сентябре

Так, в сентябре страна закупила за рубежом электроэнергии на 83,1 миллиона долларов против рекордных 136,3 миллиона долларов месяцем ранее. Тем не менее это все еще третий результат в истории после показателей за июль и август.
«Падение импорта электроэнергии может быть обусловлено как ростом ее потребления в странах Европы, согласившихся ранее ее поставлять на Украину, так и проблемами с инфраструктурой непосредственно в самой Украине», — прокомментировал агентству промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Всего за девять месяцев Украина нарастила импорт электроэнергии в 4,2 раза — до 528 миллионов долларов.
В июне этого года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Всемирная организация здравоохранения в понедельник заявила, что отключения электроэнергии на Украине могут продлиться 20 часов в сутки предстоящей зимой.
Владимир Зеленский в конце сентября заявил, что все украинские ТЭС и значительная часть гидроэнергетических мощностей Украины уже уничтожены. В середине октября премьер-министр страны Денис Шмыгаль отметил, что почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено.