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Украина резко сократила импорт электроэнергии в сентябре

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Украина на фоне растущих проблем с энергетической инфраструктурой в сентябре в 1,6 раза сократила импорт электричества, следует из анализа РИА Новости данных украинской таможни.

Источник: © РИА Новости

Так, в сентябре страна закупила за рубежом электроэнергии на 83,1 миллиона долларов против рекордных 136,3 миллиона долларов месяцем ранее. Тем не менее это все еще третий результат в истории после показателей за июль и август.

«Падение импорта электроэнергии может быть обусловлено как ростом ее потребления в странах Европы, согласившихся ранее ее поставлять на Украину, так и проблемами с инфраструктурой непосредственно в самой Украине», — прокомментировал агентству промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Всего за девять месяцев Украина нарастила импорт электроэнергии в 4,2 раза — до 528 миллионов долларов.

В июне этого года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Всемирная организация здравоохранения в понедельник заявила, что отключения электроэнергии на Украине могут продлиться 20 часов в сутки предстоящей зимой.

Владимир Зеленский в конце сентября заявил, что все украинские ТЭС и значительная часть гидроэнергетических мощностей Украины уже уничтожены. В середине октября премьер-министр страны Денис Шмыгаль отметил, что почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено.