ТПП предложила доработать проект правил ведения реестра работодателей

Ранее Минтруд разработал проект постановления правительства РФ «Об утверждении правил ведения реестра работодателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости», который начнет действовать с первого января 2025 года. Сведения реестра планируется разместить на сайте Роструда и сделать общедоступными. В то же время, работодатель может быть исключен из реестра по истечении года с момента установленного нарушения и при отсутствии новых.