ТПП предложила доработать проект правил ведения реестра работодателей

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предлагает скорректировать проект правил ведения реестра работодателей, поскольку нынешняя редакция может привести к репутационным рискам для компаний. Об этом сообщил ТАСС глава палаты Сергей Катырин.
«По мнению ТПП РФ, проект требует доработки, поскольку его принятие в текущем виде может привести к неоправданному увеличению числа компаний с нарушениями в сфере занятости, а также к репутационным рискам для таких компаний», — сказал Катырин.
Ранее Минтруд разработал проект постановления правительства РФ «Об утверждении правил ведения реестра работодателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости», который начнет действовать с первого января 2025 года. Сведения реестра планируется разместить на сайте Роструда и сделать общедоступными. В то же время, работодатель может быть исключен из реестра по истечении года с момента установленного нарушения и при отсутствии новых.
Также в палате считают, что отдельные нарушения, допущенные работодателем в трудовом договоре с работником, не могут приравниваться к нелегальной занятости. «Это прямо следует из части третьей статьи 57 Трудового кодекса РФ, согласно которой отсутствие в трудовом договоре каких-либо обязательных сведений или условий, предусмотренных данной статьей, не является основанием для признания трудового договора незаключенным или его расторжения», — отметил Катырин.
В этой связи ТПП РФ предлагает исключить критерий «ненадлежащего оформления трудового договора» из перечня оснований для включения работодателя в реестр. «Наряду с этим целесообразно предусмотреть включение компаний в реестр только за повторное нарушение в виде заключения гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения», — добавил Катырин.