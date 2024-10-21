The Economist рассказал о «плане Путина» по крушению доллара

«Отправка денег по всему миру немного похожа на дальний перелет: если два аэропорта не связаны напрямую, пассажирам придется делать пересадки, в идеале на оживленном узле, где стыкуется множество других самолетов. В мире международных платежей крупнейшим узлом служит Америка, где многие банки мира обменивают иностранную валюту тех, кто совершает платежи, на доллары, а затем на валюты, в которых эти платежи принимаются», — объясняют авторы статьи.