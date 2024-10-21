Со светлого листа: зачем в России хотят легализовать «белых» хакеров

Органы власти и предпринимателей начнут штрафовать, если они не будут надлежащим образом выявлять пробелы в своей информбезопасности и устранять их. Для поиска уязвимостей можно будет на законных основаниях привлекать независимых экспертов или так называемых белых хакеров. Их деятельность сейчас попадает под действие Уголовного кодекса, но именно они станут частью инфраструктуры, которую планируется создать для поиска и устранения уязвимостей информационных систем. Это следует из законопроекта, который разработан в Совете Федерации. Документ находится на этапе обсуждения с заинтересованными ведомствами и участниками рынка, после чего его направят в правительство и внесут на рассмотрение Госдумы, рассказали его разработчики.