СМИ: западные авиакомпании начали сокращать рейсы в Китай из-за России

«С этого месяца международные авиакомпании начинают сокращать количество рейсов в КНР, поскольку китайские перевозчики получают конкурентное преимущество благодаря использованию российского воздушного пространства для полетов в Европу», — говорится в материале.
По данным издания, китайские авиакомпании экономят десятки тысяч долларов благодаря прямым маршрутам, проходящим через воздушное пространство России.
«Китайские авиакомпании, которые используют российское воздушное пространство, предлагают более низкие тарифы и большее количество рейсов, особенно из небольших китайских городов, куда не летают иностранные перевозчики», — пишет издание со ссылкой на директора по консалтинговым услугам гонконгской авиакомпании Asian Sky.
При этом, как отмечают эксперты, американские и европейские авиакомпании могут более эффективно использовать свои самолеты на трансатлантических маршрутах.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Среди прочих под ударом оказался и сектор гражданской авиации. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов, Россия ответила на это зеркально.