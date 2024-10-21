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СМИ: западные авиакомпании начали сокращать рейсы в Китай из-за России

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Западные авиакомпании начали сокращать рейсы в Китай из-за того, что воздушное пространство России закрыто для перевозчиков из ЕС, США и ряда других стран, сообщает издание South China Morning Post.

Источник: © РИА Новости

«С этого месяца международные авиакомпании начинают сокращать количество рейсов в КНР, поскольку китайские перевозчики получают конкурентное преимущество благодаря использованию российского воздушного пространства для полетов в Европу», — говорится в материале.

По данным издания, китайские авиакомпании экономят десятки тысяч долларов благодаря прямым маршрутам, проходящим через воздушное пространство России.

«Китайские авиакомпании, которые используют российское воздушное пространство, предлагают более низкие тарифы и большее количество рейсов, особенно из небольших китайских городов, куда не летают иностранные перевозчики», — пишет издание со ссылкой на директора по консалтинговым услугам гонконгской авиакомпании Asian Sky.

При этом, как отмечают эксперты, американские и европейские авиакомпании могут более эффективно использовать свои самолеты на трансатлантических маршрутах.

После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Среди прочих под ударом оказался и сектор гражданской авиации. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов, Россия ответила на это зеркально.