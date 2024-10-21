Сервисы рассказали о нехватке кадров в финансовой отрасли

Наиболее активно прирастало число вакансий у лизинговых, инвестиционных компаний и у банков, следует из данных сервиса. Спрос на персонал в финсекторе упал только у негосударственных пенсионных фондов.
Самыми востребованными стали менеджеры по продажам банковских услуг и финансовых продуктов, менеджеры по работе с клиентами, операторы call-центров, кредитные специалисты, программисты и бухгалтеры.
Увеличение числа вакансий в банковском секторе можно объяснить ростом спроса со стороны компаний на услуги и продукты банков, считает директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных.
«В то же время в условиях дефицита кадров работодателям становится сложнее привлекать квалифицированных специалистов для дальнейшего развития бизнеса», — отметил он.
Зарплатные предложения в финансовом секторе по сравнению с октябрем 2023 года в Москве выросли на 9,5%, следует из данных сервиса SuperJob.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Работа на деньги: финансовая сфера столкнулась с нехваткой кадров.