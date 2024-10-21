С начала 2024-го в Сеть утекло 286 млн телефонных номеров и 96 млн e-mail-адресов

«После нескольких крупных и довольно опасных утечек, случившихся в первом квартале, сейчас чаще всего в открытом доступе оказываются телефонные номера или e-mail, не сопровождаемые критичными данными и пригодные в основном для спама и обогащения других баз. Основная часть таких “сливов” — сведения небольших интернет-магазинов или даже информация, собранная парсингом — сбором открытых данных в интернете», — отметил он.