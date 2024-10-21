Россияне оценили траты на семью в месяц в 92 тыс. рублей

«В зависимости от города и домохозяйства показатель варьируется. Так, например, в Москве средний показатель уже превышает 150 тыс. рублей», — отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.
При этом, по его словам, за год увеличилась доля тех, кто имеет сбережения и накапливает их на регулярной основе: в настоящее время в среднем на одного экономически активного россиянина приходится порядка 650 тыс. рублей сбережений. Этой суммы хватит на семь месяцев для обеспечения привычного образа жизни в случае возникновения каких-либо финансовых сложностей, считает эксперт.
В реальности сбережения имеют 60% россиян, за год их доля выросла на пять процентных пункта, уточнил Тараповский. Из ответов респондентов следует, что сбережения они формируют для следующих целей: ради подушки безопасности (54%), на крупную покупку (28%), на образование (10%), на медицину (5%).
Кроме того, 85% участников опроса рассказали, что идеальная сумма сбережений эквивалента тратам за 12 месяцев — в среднем это около 1,1 млн рублей.
Ранее, 16 октября, заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков привел прогноз, согласно которому, в 2024 году рынок сбережений физлиц в России может достигнуть 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27%. По его словам, это станет новым рекордом сегмента. В 2023 году рост портфеля розничных пассивов составил 23%.