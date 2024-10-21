Россияне оценили траты на семью в месяц в 92 тыс. рублей

При этом, по его словам, за год увеличилась доля тех, кто имеет сбережения и накапливает их на регулярной основе: в настоящее время в среднем на одного экономически активного россиянина приходится порядка 650 тыс. рублей сбережений. Этой суммы хватит на семь месяцев для обеспечения привычного образа жизни в случае возникновения каких-либо финансовых сложностей, считает эксперт.