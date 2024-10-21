Расставить нейросети: Минфин впервые использовал ИИ в подготовке бюджета

— Минфин подготовил базу данных, и мы на ее основе обучили систему. В итоге уже сейчас наш AI-агент (Artificial Intelligence — искусственный интеллект — «Известия») работает на уровне 84% точности, а будет еще точнее. И тогда основную часть рутинной работы можно будет отправить на машинную обработку, чтобы люди сосредоточились на действительно сложных, важных, творческих и интересных задачах, — сказал первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на полях МФФ.