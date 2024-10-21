Производители предупредили о повышении оптовых цен на рыбу и креветки

Подорожание самой массовой красной рыбы — горбуши — спровоцировало сокращение вылова лососевых в этом году, напоминает Корнев. Вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке ожидается минимальным за 20 лет — по прогнозам Росрыболовства, он составит 250−260 тыс. т. В прошлом году вылов был почти в три раза больше — он превысил 600 тыс. т, но в нечетные годы лосося традиционно добывается больше, чем в четные. По сравнению с сопоставимым с текущим 2022 году вылов тоже снизится, хоть и не так драматично (тогда было добыто 272,1 тыс. т лососевых). На этом фоне у поставщиков на Дальнем Востоке уже пошли вверх цены на красную икру.