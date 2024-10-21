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Названы самые востребованные специалисты в России

В России сильнее всего дефицит наблюдается среди представителей рабочих специальностей. Востребованы в том числе токари и сварщики, следует из результатов исследования центра «Профессии будущего» и соцсети для бизнеса TenChat, с которыми ознакомились «Известия» 21 октября. В опросе приняли участие 650 компаний.

Источник: Freepik

«Результаты опроса показали, что 64% работодателей сталкиваются с нехваткой кадров. Сильнее всего дефицит ощущается среди представителей рабочих специальностей, об этом заявили 24% работодателей. Востребованы, в частности, токари, сварщики, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов», — отметили эксперты.

При этом 23% респондентов рассказали о дефиците административного персонала, а 22% работодателей заявили о нехватке специалистов по продажам. О недостатке IT-специалистов сообщили в 13% компаний, а 18% опрошенных констатируют нехватку специалистов по всем направлениям, в том числе в строительстве, сфере услуг, транспорте и логистике.

«Чтобы решить проблему кадрового голода, работодатели прибегают к различным инструментам мотивации сотрудников. Самый популярный из них — гибридный график работы. Работать удаленно своим работникам предлагают 30% работодателей», — говорится в результатах исследование.

Кроме этого, 27% компаний стараются привлекать специалистов из других регионов, 24% принимали решение о повышении заработной платы, 19% предлагают другие дополнительные бонусы, среди которых ДМС, компенсация оплаты питания.

Ранее, 21 октября, сообщалось, что финансовая сфера начала испытывать высокий кадровый дефицит. Число открытых вакансий в 2024 году выросло на четверть, рассказали «Известиям» в рекрутинговых сервисах. Наиболее востребованы менеджеры по продажам и работе с клиентами, аналитики, а также финансисты и экономисты. Кроме того, кредитные организации активно ищут разработчиков цифровых продуктов и специалистов по кибербезопасности.