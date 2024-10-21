Названы самые востребованные специалисты в России

Ранее, 21 октября, сообщалось, что финансовая сфера начала испытывать высокий кадровый дефицит. Число открытых вакансий в 2024 году выросло на четверть, рассказали «Известиям» в рекрутинговых сервисах. Наиболее востребованы менеджеры по продажам и работе с клиентами, аналитики, а также финансисты и экономисты. Кроме того, кредитные организации активно ищут разработчиков цифровых продуктов и специалистов по кибербезопасности.