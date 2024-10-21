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Мишустин заявил о потенциале для сотрудничества с Киргизией в финсекторе

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Россия и Киргизия имеют большой потенциал для наращивания кооперации в финансовом секторе, промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной области и в сфере цифровых технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым в Москве.

Источник: © РИА Новости

«У России и Киргизии большой потенциал для наращивания кооперации, прежде всего, мы с вами это также обсуждали, в финансовом секторе, в промышленности, в сельском хозяйстве, в энергетике, в транспортной области. Ну и также большое пространство (для сотрудничества — ред.) есть в области цифровых технологий, мы с вами сегодня об этом подробно говорили», — сказал Мишустин.