Мишустин заявил о потенциале для сотрудничества с Киргизией в финсекторе

«У России и Киргизии большой потенциал для наращивания кооперации, прежде всего, мы с вами это также обсуждали, в финансовом секторе, в промышленности, в сельском хозяйстве, в энергетике, в транспортной области. Ну и также большое пространство (для сотрудничества — ред.) есть в области цифровых технологий, мы с вами сегодня об этом подробно говорили», — сказал Мишустин.