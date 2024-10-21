Мишустин рассказал о росте доли рубля в расчетах с Киргизией

«Хорошими темпами развивается наше торговое сотрудничество. За первые восемь месяцев текущего года товарооборот вырос на 16%. Доля рубля во взаиморасчетах достигла почти 90%. Мы, конечно, хотели бы сохранить такую тенденцию, чтобы обеспечить стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса», — сказал Мишустин.