«Хорошими темпами развивается наше торговое сотрудничество. За первые восемь месяцев текущего года товарооборот вырос на 16%. Доля рубля во взаиморасчетах достигла почти 90%. Мы, конечно, хотели бы сохранить такую тенденцию, чтобы обеспечить стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса», — сказал Мишустин.
Мишустин рассказал о росте доли рубля в расчетах с Киргизией
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Торговое сотрудничество РФ и Киргизии развивается хорошими темпами, доля рубля во взаиморасчетах двух стран достигла почти 90%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым в Москве.