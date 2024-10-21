Как течь дать: в 2024-м в Сеть попало 286 млн номеров россиян

С начала 2024-го в интернет утекло 286 млн телефонных номеров и 96 млн имейл-адресов — вдвое больше, чем за такой же период в прошлом году. Об этом говорится в исследовании сервиса разведки утечек данных DLBI. Лидерами по числу «сливов» в этом году стал сектор электронной коммерции (39%), на втором месте — аптеки и медсервисы (10%). Вместе с тем, как сообщили в Роскомнадзоре, число инцидентов снизилось — со 145 случаев в январе-сентябре 2023 года до 110 случаев за тот же период нынешнего. Чем опасны утечки и как защититься от их последствий — в материале «Известий».