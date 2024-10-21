Эксперт рассказал, как торговые союзы помогут БРИКС в борьбе с санкциями

«Есть несколько вопросов, касающихся торговли между государствами-членами. Либо может быть торговый союз или федерация, в том числе между центральными банками этих стран, для обхода санкций, либо сделки в определенной валюте этого союза, например, в китайской йене, российском рубле или других», — сказал Мустафа, подчеркнув, что еще одним вариантом может быть торговля в национальных валютах.
Также эксперт считает, что страны БРИКС могут использовать механизмы финансовых и банковских переводов с помощью таких финансово-технических средств, как блокчейн и другие подобные системы.
«Это обратит санкции в небытие. Эти страны должны предпринять быстрые шаги, потому что товарооборот, финансовый и кредитный суверенитет являются наиболее важными вопросами, стоящими перед этими странами», — отметил Мустафа, подчеркнув необходимость наличия альтернативных доллару валют.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.