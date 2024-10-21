Экономист объяснил, почему Китаю не помогут обычные деньги

«Эти госвливания вряд ли помогут решить накопившиеся многолетние проблемы в строительной отрасли и в сфере недвижимости», — считает он.
Вложенные средства лишь несколько затормозят негативные процессы в китайской экономике, но не компенсируют резкий спад притока внешних инвестиций. Для этого нужны новые льготы для инвесторов, очередные масштабные расходы, а главное — фундаментальные изменения в части ослабления роли государства.
Этого пока не происходит, а до тех пор, пока рынок акций и инвестиций в КНР находится под госконтролем, мировой капитал не развернется, резюмирует Казанин.