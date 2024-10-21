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Экономист объяснил, почему Китаю не помогут обычные деньги

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Беспрецедентный пакет стимулирования китайской экономики на 800 миллиардов юаней лишь отсрочит серьезные проблемы — для разворота необходимы кардинальные перемены, к которым власти, судя по всему, пока не готовы, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Максим Казанин.

Источник: Reuters

«Эти госвливания вряд ли помогут решить накопившиеся многолетние проблемы в строительной отрасли и в сфере недвижимости», — считает он.

Вложенные средства лишь несколько затормозят негативные процессы в китайской экономике, но не компенсируют резкий спад притока внешних инвестиций. Для этого нужны новые льготы для инвесторов, очередные масштабные расходы, а главное — фундаментальные изменения в части ослабления роли государства.

Этого пока не происходит, а до тех пор, пока рынок акций и инвестиций в КНР находится под госконтролем, мировой капитал не развернется, резюмирует Казанин.