Дивиденды «Северстали», Nebius на NASDAQ, индекс Мосбиржи: дайджест

Отчетность и дивиденды «Северстали»
«Северсталь» 21 октября представит операционные и финансовые результаты за третий квартал. Кроме того, ожидается, что компания сообщит о решении совета директоров по дивидендам.
«В целом, мы ждем в целом сильных результатов и восстановления объемов продаж в третьем квартале 2024 года, после завершения ремонтов, а также с учетом консолидации результатов “А-Групп”», отметил старший аналитик по сектору металлов и горной добычи Альфа-Банка Борис Красноженов. («Северсталь» закрыла сделку по покупке металлотрейдера «А-Групп» в апреле текущего года).
В Альфа-Банке ожидают, что за отчетный период выручка сократится на 7%, до ₽205,5 млрд, EBITDA вырастет на 6%, до ₽64,7 млрд. При этом свободный денежный поток (FCF) может оказаться под давлением масштабной инвестпрограммы, однако это давление может частично быть нивелировано высвобождением оборотного капитала по завершении ремонтных работ, полагают в багнке. Прогноз Альфа-Банка по FCF — рост на 7%, до ₽26,1 млрд.
Эксперты Альфа-Банка ожидают, что компания может распределить на дивиденды 100% свободного денежного потока.
В «БКС Мир инвестиций» прогнозируют выручку на уровне ₽210 млрд (-5% из-за коррекции цен на сталь), EBITDA — ₽59 млрд, FCF — 27 млрд (+11% благодаря высвобождению оборотного капитала).
«Полагаем, что менеджмент может рекомендовать квартальные дивиденды в размере ₽32 на акцию, что эквивалентно текущей дивидендной доходности на уровне 2,68%. По нашим оценкам, дивдоходность по акции на следующие 12 месяцев составит около 7% на фоне рекордных инвестиций в следующие два года», — спрогнозировали аналитики «БКС Мир инвестиций».
В соответствии с дивидендной политикой компании, «Северсталь» стремится выплачивать дивиденды ежеквартально на уровне 100% от свободного денежного потока при коэффициенте «чистый долг/EBITDA» ниже значения 0,5х. В Альфа-Банке полагают, что по итогам третьего квартала показатель составит −0,22х.
По прогнозу аналитика ИК «Велес Капитал» Василия Данилова, FCF «Северстали» по итогам квартала достигнет ₽37,3 млрд. Эксперт ожидает, что компания распределит на дивиденды 100% FCF, что даст дивиденд в размере ₽44,5 на акцию.
Начало торгов акциями Nebius на NASDAQ
В понедельник, 21 октября, американская биржа NASDAQ возобновит торги акциями Nebius Group (бывший Yandex N.V.). Акции будут торговаться под тикером NBIS.
Nebius была создана основателем «Яндекса» Аркадием Воложем на базе Yandex N.V., которая до недавнего времени была материнской компанией для российского актива.
NASDAQ возобновит торги акциями бывшей материнской компании «Яндекса».
В конце февраля 2022 года NASDAQ приостановила торги Yandex N.V. из-за спецоперации на Украине. Американская комиссия по ценным бумагам и биржам США собиралась провести принудительный делистинг этих бумаг с NASDAQ, но компании удалось оспорить это решение условием продать российский бизнес.
Сделка по продаже российского «Яндекса» состоялась в июле 2024 года. Новой головной компанией «Яндекса» стало одноименное МКПАО, акции последнего теперь торгуются на Московской бирже (YDEX).
Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи в пятницу, 18 октября, по итогам основной торговой сессии снизился на 0,42%, до 2751,9 пунктов. Долларовый индекс РТС в пятницу по итогам основной торговой сессии вырос на 0,33%, до 899,12 пунктов. За неделю индекс Мосбиржи практически не изменился, опустившись на 0,1%.
Наибольший рост в составе индекса Мосбиржи по итогам торгов 18 октября показали бумаги группы «Позитив» (+2,93%), обыкновенные акции «Мечела» (+2,43%), акции «Аэрофлота» (+2,4%), «Совкомфлота» (+1,69%) и МКБ (+1,01%).
«Индекс Мосбиржи завершил неделю в диапазоне 2720−2890 пунктов, пребывая в неуверенности относительно дальнейшего направления движения перед очередным заседанием ЦБ РФ. В прошлый раз рынок отреагировал на очередное повышение ставки ростом, возможно, такой же сценарий реализуется на следующей неделе особенно в случае намеков на скорое завершение цикла ужесточения монетарных условий» — отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин полагает, что до пятницы, 25 октября, причин для устойчивого роста российского рынка не наблюдается. Рубль перешел к укреплению, а цены на энергоносители снизились. Кроме того, при подъеме ставки до 21% рынки акций и облигаций отреагируют негативно, отметил эксперт.
Эксперты предсказали возврат ключевой ставки ЦБ к историческому максимуму.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽95,8, продать — по ₽92,7;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽96, продать — по ₽95,3.
Самые дешевые евро:
- Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,2, продать — по ₽93,3;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽105,2, продать — по ₽104.
Самые дешевые юани:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,2, продать — по ₽12,97;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,8.
Корпоративные события.
«Северсталь». Публикация рекомендации совета директоров по дивидендам и финансовых результатов за третий квартал 2024 года.
«Русагро». Публикация операционных результатов за третий квартал 2024 года.
«Европлан». Публикация операционных результатов за 9 месяцев 2024 года.
Другие важные события
Россия: Мосбиржа начнет торги платиной и палладием: PLT/RUB и PLD/RUB в российских рублях за грамм.
Франция: в Париже пройдет пленарная неделя FATF.
США: ежегодное заседание МВФ и Всемирного банка (21−26 октября).
Германия: индекс цен производителей (PPI) — за сентябрь — 09:00 мск.
США: представитель ФРС Логан выступит с речью — 15:55 мск.
США: индекс опережающих экономических индикаторов — за сентябрь — 17:00 мск.
США: представитель ФРС Кашкари выступит с речью — 15:55 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2751,9 (-0,42%).
Индекс РТС: 899,12 (+0,33%).
S&P 500: 5864,67 (+0,4%).
Dow Jones Industrial Average: 43 275,91 (+0,09%).
NASDAQ Composite: 18 489,55 (+0,63%).