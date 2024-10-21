Дивиденды «Северстали», Nebius на NASDAQ, индекс Мосбиржи: дайджест

В Альфа-Банке ожидают, что за отчетный период выручка сократится на 7%, до ₽205,5 млрд, EBITDA вырастет на 6%, до ₽64,7 млрд. При этом свободный денежный поток (FCF) может оказаться под давлением масштабной инвестпрограммы, однако это давление может частично быть нивелировано высвобождением оборотного капитала по завершении ремонтных работ, полагают в багнке. Прогноз Альфа-Банка по FCF — рост на 7%, до ₽26,1 млрд.