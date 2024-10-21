Брокеры направили предложения Минфину по повышению капитализации рынка

По словам Тимофеева, сейчас необходимо продолжать поощрять инвесторов и модифицировать ИИС-3, который, по его словам, в текущей форме не справится с задачами по привлечению розничных инвесторов. Объясняя параметры модификаций, он указал, что новый тип ИИС должен остаться пятилетним. Также необходим трансформируемый из ИИС-1 в ИИС-3 «фонд». «То есть в течение первых трех лет. Если вы по истечении трех лет счет закрываете, вы можете рассчитывать на ту льготу, которая до этого была предусмотрена для ИИС-1, а именно “на вход”. А вот если вы не закрываете его еще в течение года или еще двух лет, то вы получаете возможность на вычет “на выходе”. Может быть сначала меньшей суммы, а впоследствии большей», — объяснил президент НАУФОР.