Брокеры направили предложения Минфину по повышению капитализации рынка

Летом Минфин начал готовить положения федерального проекта «Развитие финансового рынка» — они направлены на повышение капитализации российских публичных компаний до 66% от ВВП к 2030 году. Около месяца назад Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обратилась в ведомство со своими предложениями к этому плану. Президент НАУФОР Алексей Тимофеев в кулуарах Московского финансового форума — 2024 рассказал «РБК Инвестициям» об основных тезисах, которые содержались в письме ассоциации.
План Минфина по повышению капитализации фондового рынка
Как писали «Ведомости», проект состоит из двух блоков: увеличение объема капитализации и стимулирование долгосрочных сбережений.
Первый блок. В период 2025—2030 годов ежегодно будет проходить по 20 IPO с общей капитализацией ₽4,5 трлн. Ведомство рассчитывает, что 22% (₽1 трлн) этой суммы обеспечит размещение госкомпаний. В показателе капитализации учитываются все акции, а не только free-float.
Второй блок. К 2030 году доля инвестпродуктов в сбережениях граждан вырастет с 36,8% в 2023 году до 40% в базовом и 38% в консервативном сценарии. Доля средств в паевых инвестфондах и доверительном управлении составит 55%. Объем накоплений на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) и счетах программы долгосрочных сбережений (ПДС) достигнет ₽2,7 трлн, в консервативном сценарии — ₽2 трлн. Для этого правительство задумалось, в частности, о налоговых льготах работодателям, софинансирующим ПДС своих сотрудников.
Усовершенствование ИИС-3
По словам Тимофеева, сейчас необходимо продолжать поощрять инвесторов и модифицировать ИИС-3, который, по его словам, в текущей форме не справится с задачами по привлечению розничных инвесторов. Объясняя параметры модификаций, он указал, что новый тип ИИС должен остаться пятилетним. Также необходим трансформируемый из ИИС-1 в ИИС-3 «фонд». «То есть в течение первых трех лет. Если вы по истечении трех лет счет закрываете, вы можете рассчитывать на ту льготу, которая до этого была предусмотрена для ИИС-1, а именно “на вход”. А вот если вы не закрываете его еще в течение года или еще двух лет, то вы получаете возможность на вычет “на выходе”. Может быть сначала меньшей суммы, а впоследствии большей», — объяснил президент НАУФОР.
Что такое ИИС-3
ИИС-3 заработал в России с 1 января 2024 года. Этот инструмент объединил в себе налоговые льготы ИИС-1 и ИИС-2 — при открытии счета право на ежегодный вычет с ₽400 тыс., а по истечении срока — на освобождение от НДФЛ дохода от инвестиций. В первые три года действия программы (с 2024 по 2026 год) инвестору необходимо будет держать ИИС-3 открытым пять лет, после этого с каждым годом при открытии счета его срок будет расти и постепенно достигнет десяти лет. Закрытие счета раньше времени, либо вывод с него средств означает потерю налоговых льгот. С 2024 года «старые» ИИС инвесторы могут «трансформировать» в ИИС-3.
Отдельно Тимофеев отметил возможность введения дополнительных льгот для ИИС, специализирующихся на ПИФах. «Возможно, что нужны еще более убедительные льготы для таких ИИС, которые будут специализироваться по инвестициям в паевые фонды», — считает он. Речь об ИИС, которые могут открывать управляющие компании паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Льготы по ним аналогичны льготам по ИИС, которые открываются через брокерские компании.
Разделение инвествычетов
По словам Тимофеева, желательным станет разделение инвестиционных вычетов для ИИС и ПДС (программа долгосрочных сбережений).
В начале октября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «РБК Инвестициям» заявил, что законодатели рассмотрят вопрос разделения баз для расчета налоговых вычетов по ИИС-3 и ПДС в 2025 году. По действующему законодательству, в 2024 году налоговый вычет будет рассчитан по суммарным взносам на ИИС-3 и ПДС в размере ₽400 тыс., а с 2025 года к этим двум инвестсчетам присоединят также взносы на негосударственное пенсионное обеспечение (НПО).
Например, вы можете внести на ИИС-3 ₽200 тыс., на ПДС — ₽72 тыс., на НПО — ₽128 тыс. и получить максимальную сумму к возврату в соответствии c той ставкой, по которой налогоплательщик уплатил НДФЛ. По налоговым вычетам действует правило: сколько заплатил — столько и можно вернуть, если все остальные требования по вычетам соблюдены.
Послабления для НПФ
«Отдельный налоговый вычет для НПФ, снижение ограничений на инвестиции НПФ, потому что сейчас они практически перерегулированы, что исключает их активность на рынке акций», — сказал Тимофеев, комментируя предложения НАУФОР, касающиеся рынка негосударственных пенсионных фондов. С 2025-ого НПФы «поделят» налоговый вычет с ИИС и ПДС, отдельный вычет для них мог бы составить ₽1,5 млн в год.
В середине октября Банк России значительно расширил возможности инвестирования НПФ в IPO. Теперь НПФ может приобрести 10% акций от общего объема размещения вместо прежних 5%. При этом НПФ допущены к IPO объемом от ₽3 млрд (ранее минимальный порог по объему IPO для НПФ составлял ₽50 млрд). Параллельно с этим регулятор предложил расширить лимит вложений пенсионных резервов НПФ в рискованные активы с 7% до 15% и отказаться от требований к рейтингам, но взамен он хочет, чтобы прохождение стресс-теста НПФа считалось успешным при результате от 95% (сейчас не менее 75%), писало издание Frank Media.
«В настоящее время ЦБ разрабатывает меры по снижению ограничений НПФ инвестировать в акции, но одновременно ужесточает правила их стресс-тестирования. Скорее всего это приведет к обратному эффекту — еще сильнее снизит интерес НПФ к инвестициям в акции, а ведь НПФ и так мало инвестируют в акции. Следует поступить иначе — отменить стресс-тестирование НПФ как условие введения мер по восстановлению их состоятельности, а также требование по пятилетней безубыточности. Это основные препятствия для инвестиций НПФ в акции», — говорит Тимофеев.
Стимулирование IPO
«Речь идет о приватизации, это очень важно и должно быть обязательным для определенных организаций. Что касается частных [компаний], то это должно стимулироваться снижением налоговой ставки в течение какого-то периода сразу после IPO, поощрением акционеров частных компаний выводить свои компании на IPO», — пояснил Тимофеев.
Центробанк также предлагал дать налоговые льготы на прибыль компаниям, которые провели первичное и вторичное размещения, предоставить им приоритетный доступ к программам господдержки, а также предусмотреть возможность «субсидии на долевое финансирование» вместо субсидий по кредиту. Московская биржа, в свою очередь, озвучивала свои варианты стимулирования эмитентов к выходу на рынок капитала. Площадка рассматривала введение льготных требований по free-float (доля акций в свободном обращении) для крупных эмитентов с капитализацией более ₽200 млрд.
Замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил журналистам на Московском финансовом форуме, что ведомство рассматривает IPO и SPO около десяти госкомпаний до 2030 года. По его словам, во всех компаниях- «грандах» доля владения государства близка к 50%, снижение доли ниже контрольной не предполагается. Также Моисеев подтвердил планы по IPO «ДОМ.рф» в 2025 году.
«РБК Инвестиции» направили запрос в пресс-службу Минфина.
Что думают эксперты об инициативах НАУФОР
Задача по росту капитализации фондового рынка до 66% от ВВП разбивается на две части, полагает директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий. Во-первых, это повышение оценки российских акций, которые торгуются с дисконтом в размере 50−70% к некоторым международным рынкам (как развитым, так и развивающимся). Во-вторых, выведение части экономики на фондовый рынок. По его оценкам, предложения Минфина фактически касаются второй части и дадут +10% ВВП. Предложения НАУФОР верные, нацелены на привлечение денег населения, но «точечные», добавляет эксперт.
«Крайне позитивно вовлечение НПФ на рынок акций, сейчас из-за требования о сохранности инвестиций они могут вкладывать в акции не более 7% пенсионных резервов. Важный аспект фондового рынка — защита прав миноритариев, что напрямую влияет на вовлеченность и дисконт в оценке рынка. В этом направлении движений мало», — предупредил Русецкий.
Управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев считает, что выполнение плана Минфина по IPO невозможно без дополнительного стимулирования частных инвесторов, смягчения денежно-кредитной политики и повышения привлекательности фондового рынка, а также привлечения к публичным размещениям компаний малого и среднего бизнеса.
«Предложение о создании трансформируемого “фонда” для ИИС позволяет гибко адаптировать систему под нужды участников, сохраняя мотивацию к долгосрочным вложениям. Это разумное решение для поддержания интереса к финансовому рынку», — отметил аналитик «Цифра Брокер» Кирилл Климентьев.
По мнению генерального директора консалтинговой компании «ТаксМейт» Валерии Назаренко, разделение вычетов для ИИС и ПДС логично, так как природа данных продуктов совершенно разная. Финансовый советник и налоговый консультант Екатерина Пирогова согласна, что запутывание норм налогового законодательства только отпугивает инвесторов, в итоге они отдают предпочтение более понятным инструментам, например, банковским вкладам.