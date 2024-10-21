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БРИКС «отъел» у «Большой семерки» десятую часть мировой экономики

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. БРИКС с момента своего создания нарастил долю в мировой экономике почти на 10 процентных пунктов — столько же за этот период потеряла «Большая семерка», следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка.

Источник: РИА "Новости"

Так, страны, которые на сегодняшний момент являются частью БРИКС, в 2006 году производили 27,15% глобального ВВП. За следующие годы они нарастили свой удельный вес в мировой экономике на 9,7 процентного пункта. По итогам прошлого года их доля составляла рекордные 36,8%.

БРИКС полностью «отъел» этот прирост у стран «Большой семерки», которые сократили свой вклад в мировую экономику с 2006 года на 9,7 процентного пункта — до минимальных за всю современную историю 29%.

Остальные страны производят 34,2% мирового выпуска, как и в 2006 году. Мировой ВВП по паритету покупательной способности в 2023 году составил 184,7 триллиона долларов, увеличившись за год на 7%.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22—24 октября.