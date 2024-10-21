Bloomberg спрогнозировал неожиданные «попутные ветра» в мировой экономике

Bloomberg предупреждает о шоке в мировой торговле в случае исполнения республиканцем Дональдом Трампом своих предвыборных обещаний. В то время, как его оппонентка Камала Харрис пообещала осуществить преемственность политики Джо Байдена, Трамп пригрозил ввести пошлины не менее 10% на все импортные товары и от 60% на товары из Китая. «Чем выше тариф, тем больше вероятность того, что компания придет в Соединенные Штаты и построит завод в Соединенных Штатах, чтобы ей не пришлось платить тариф», — объяснил политик.