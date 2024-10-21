Акции бывшей материнской компании «Яндекса» упали на NASDAQ на 25%

Торги бумагами были приостановлены в феврале 2022 года. Ранее у акций на Мосбирже и NASDAQ был тикер YNDX, а сама нидерландская компания называлась Yandex N.V. В июле завершился процесс делистинга с Московской биржи. Yandex N.V. сменила название на Nebius Group N.V в августе 2024 года в рамках реорганизации бизнеса.