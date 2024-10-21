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Акции бывшей материнской компании «Яндекса» упали на NASDAQ на 25%

Торги бумагами были приостановлены в феврале 2022 года. Сделки возобновились после продажи российского бизнеса и смены названия компании на Nebius Group. После старта основной торговой сессии на NASDAQ акции потеряли 25%

Источник: Reuters

Американская биржа NASDAQ возобновила торги акциями бывшей материнской компании «Яндекса», сменившей имя на Nebius Group (ранее называлась Yandex N.V.). Акции в моменте упали на 24,93%, до $14,22, свидетельствуют данные торгов на 16:30 мск. Торги проходят под тикером NBIS.

К 16:37 мск падение замедлилось до 19,38%, бумаги торговались по $15,27.

Торги бумагами были приостановлены в феврале 2022 года. Ранее у акций на Мосбирже и NASDAQ был тикер YNDX, а сама нидерландская компания называлась Yandex N.V. В июле завершился процесс делистинга с Московской биржи. Yandex N.V. сменила название на Nebius Group N.V в августе 2024 года в рамках реорганизации бизнеса.

У аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицына оптимистичный взгляд на акции Nebius Group. Он оценивает стоимость бумаги в $25. По его мнению, покупать эти акции будут долгосрочные инвесторы и инвесторы в искусственный интеллект, инфраструктуру для которого собирается предоставлять компания.

В июле нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже своего российского бизнеса консорциуму инвесторов и полностью вышла из состава акционеров российской группы. Общая сумма сделки составила $5,4 млрд. Новой головной структурой российской группы вместо Yandex N.V. стала МКПАО «Яндекс», которая зарегистрирована в Калининградской области. Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож вернулся к управлению нидерландской компанией.

Аркадий Волож в июне 2022 года подпал под санкции Евросоюза, после чего покинул все должности в основанном им «Яндексе». 13 марта этого года Евросоюз исключил его из черных списков.

Основным владельцем МКПАО «Яндекс» выступает ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Другие пайщики — структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы ЛУКОЙЛ и предпринимателя Александра Рязанова.

Новость дополняется.