Путин оценил рост товарооборота между Россией и ОАЭ

«Все наши договоренности выполняются. И в полной мере соответствуют уровню стратегического партнерства. За последние три года товарооборот увеличился в три раза», — сказал российский лидер на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль.
«Правда, за семь месяцев текущего года он скоррректировался в сторону понижения, это предмет для нашего разговора и разговора на уровне межправкомиссии. Тем не менее отношения развиваются по всем направлениям», — добавил российский лидер.
Президент России добавил, что взаимные инвестиции между РФ и ОАЭ достигли 7 миллиардов долларов, а по линии суверенных фондов осуществляется примерно 60 проектов на общую сумму 2 миллиарда долларов.
ОАЭ является главным торговым партнером России в арабском мире. РФ, в частности, экспортирует в ОАЭ золото, алмазы, нефтепродукты, импортирует легковые автомобили, агрегаты, устройства для сельского хозяйства.