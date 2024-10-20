NASDAQ возобновит торги акциями бывшей материнской компании «Яндекса»

В данный момент говорить о потенциале бумаги сложно, отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Сергей Бдоян. Он пояснил, что, с одной стороны, у компании есть ряд перспективных проектов, которые «пока тяжело назвать бизнес-сегментами, это, скорее, стартапы внутри компании». С другой стороны, есть дата-центр в Финляндии, который все еще работает на низкой загрузке и при этом уже генерирует кэш-стрим для компании. Он считает, что текущая база инвесторов в Nebius — это россияне, которые покупали бумаги в расчетно-клиринговой системе для обслуживания международных ценных бумаг Euroclear в надежде на то, что их обменяют на российский «Яндекс», либо западные институциональные инвесторы. Бдоян отметил, что большая часть инвесторов первой категории будут продавать на торгах, так как изначально заходили в бумагу спекулятивно. «Для вторых начало торгов тоже позитивное событие, так как они получат торгуемую бумагу вместо неликвидного актива, но дальше многое будет зависеть от стратегии компании и оценки. У команды Nebius позитивная репутация на рынке, хороший трек-рекорд исполнения проектов, но также есть понимание, что на реализацию [новых планов] потребуется много времени», — указал эксперт.