На равном месте: регионы России в сентябре испытывали схожие проблемы

Годовая инфляция в ЦФО в сентябре, хотя и немного снизилась в сравнении с августом, оказалась выше, чем в среднем по стране, — 9,2%. Для сравнения, на Северо-Западе она составила 8,1%, на Юге — 8,6%, на Дальнем Востоке — 8,3%. Это было связано с тем, что тарифы и цены на жилищно-коммунальные услуги, а также овощи и фрукты в Центральной России выросли сильнее, чем в среднем по стране. При этом ценовые ожидания предприятий увеличились, оставаясь выше среднего уровня по стране, что связано с большим вкладом предприятий торговли и промышленности в экономику округа по сравнению с другими.