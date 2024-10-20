На равном месте: регионы России в сентябре испытывали схожие проблемы

Рост экономической активности замедлился в последние два месяца в большинстве российских макрорегионов. При этом потребительская активность, напротив, остается высокой. Безработица почти повсеместно по-прежнему находится на историческом минимуме, рост реальных зарплат высок. При этом эпицентром инфляции в стране является Москва и область. О том, что изменилось в региональных экономиках России в последнее время, рассказано в очередном докладе ЦБ.
Центральный округ
Годовая инфляция в ЦФО в сентябре, хотя и немного снизилась в сравнении с августом, оказалась выше, чем в среднем по стране, — 9,2%. Для сравнения, на Северо-Западе она составила 8,1%, на Юге — 8,6%, на Дальнем Востоке — 8,3%. Это было связано с тем, что тарифы и цены на жилищно-коммунальные услуги, а также овощи и фрукты в Центральной России выросли сильнее, чем в среднем по стране. При этом ценовые ожидания предприятий увеличились, оставаясь выше среднего уровня по стране, что связано с большим вкладом предприятий торговли и промышленности в экономику округа по сравнению с другими.
Потребительский спрос в макрорегионе рос медленнее, чем летом. Замедление произошло преимущественно за счет снижения покупок товаров длительного пользования. В частности, согласно опросу населения, в округе снизилась доля тех, кто в последние три месяца приобрел аудио- и видеотехнику, а крупный онлайн-ритейлер макрорегиона сообщил о замедлении роста спроса на электронику и бытовую технику.
А вот потребление бытовых услуг и продовольственных товаров продолжило быстро расти. Так, из-за более теплой, чем обычно, погоды в сентябре в регионах округа увеличился спрос на товары для загородного отдыха и пикника. В граничащих с Московским регионом Смоленской, Тверской и Владимирской областях вырос спрос на отдых в санаториях и размещение в отелях в выходные дни.
В сфере производства стоит отметить рост выпуска компьютеров, электронных и оптических изделий, чему способствовали госпрограммы развития электронной и радиоэлектронной промышленности, а также увеличение спроса на отечественную электронику. Лидером роста в секторе остается Москва.
Северо-Запад
В сентябре возросли продажи легковых автомобилей, что связано с ожиданиями повышения с октября утилизационного сбора. Отчасти поддержку потреблению оказало увеличение туристической активности. Турпоток в Санкт-Петербург превысил прошлогодний уровень. В городе в 1,7 раза увеличилось число иностранных гостей, в частности, за счет туристов из стран Ближнего Востока и Азии. Во многом это было вызвано развитием авиасообщения с дружественными странами. В других регионах (Карелия, Калининградская область) загрузка гостиниц летом также была высокой.
Отметим, что в регионе значительно увеличился выпуск в сфере деревообработки. Летом в Ленинградской области возобновили работу два ранее остановленных производства — завод пиломатериалов и предприятие по выпуску строительных панелей из цельной древесины. Запуск стал возможен в том числе благодаря новым каналам сбыта продукции в России, а также за рубежом.
Волго-Вятский регион
В макрорегионе, не совпадающем по своим границам с ПФО (в классификации ЦБ в него не входят Пермская область и Башкирия), стоит выделить рост корпоративного кредитного портфеля. Это произошло даже несмотря на то, что, по данным мониторинга предприятий, в августе-сентябре оценки условий кредитования значительно ужесточились. Кроме того, рост задолженности по потребительским кредитам ускорился, несмотря на увеличение ставок.
Волго-Вятка — ключевой машиностроительный регион, где в последние месяцы наблюдались разнонаправленные тенденции. В сегментах с высокой долей госзаказа продолжился активный рост производства, тогда как в других отраслях выпуск незначительно снизился. Среди факторов, сдерживающих рост производства, предприятия отметили трудности с привлечением персонала, повышенную загрузку мощностей вкупе с ростом их износа, а также сложности с закупкой импортного оборудования и ростом издержек его приобретения.
Юг
Годовая инфляция в макрорегионе, включающем ЮФО и СКФО, а также Крым и Севастополь, в сентябре составила 8,6%, что соответствует общероссийскому приросту цен. За последние три месяца средний рост цен на Юге был несколько ниже, чем в целом по стране. Большее расширение предложения в макрорегионе повлияло на пониженную динамику цен на мясопродукты (говядина и баранина) и яйца в сравнении с Россией в целом.
В условиях сохранения высоких темпов жилищного строительства в отдельных регионах отмечался повышенный спрос на стройматериалы, товары для дома и ремонта. Продолжалась адаптация предприятий к росту популярности онлайн-покупок.
Урал
Уральский макрорегион оказался лидером по борьбе с инфляцией — она составила в сентябре 8% против общероссийского показателя в 9%. За последние три месяца средний рост цен в макрорегионе был немного ниже, чем по стране в целом, поскольку продовольственные товары на Урале дорожали медленнее.
Хотя большинство банков увеличили ставки по кредитам и депозитам. При этом, по данным опросов кредитных организаций, спрос предприятий на кредиты для поддержания текущей деятельности сохранился на прежнем уровне. Объемы ипотечных кредитов, предоставленных как на рыночных условиях, так и по льготным программам, немного выросли после снижения в июле.
Сибирь
В Сибири не было заметного снижения потребления. Региональные торговые сети фиксировали повышенную активность покупателей в продуктовой рознице. Из-за увеличения утилизационного сбора с 1 октября сибирские автодилеры отмечали рекордные продажи новых автомобилей в сентябре. Автосервисы фиксируют высокий спрос на обслуживание подержанных автомобилей. Остаются привлекательными и туристические маршруты Сибири.
Деревообработка продолжила восстанавливать выпуск и продажи после глубокого кризиса 2022−2023 годов, в основном за счет расширения внутреннего спроса. Так, с начала года поставки лесопродукции на внутренний рынок из Бурятии и Красноярского края увеличились в 1,6 раза. За январь-август 2024 года железнодорожные отгрузки деревообрабатывающей отрасли Иркутской области увеличились на 8%. Сибирские деревопереработчики наращивают экспорт лесопродукции в страны СНГ и Азию. Но рентабельность этого экспорта снижается из-за роста издержек производства.
Дальний Восток
В августе грузооборот дальневосточных портов вырос за счет восстановления отправок сжиженного газа после завершения ремонта на одном из нефтегазовых проектов. Однако объемы перевалки остались ниже среднего уровня II квартала: сократились поставки угля в страны Азии из-за слабого спроса. Контейнерный импорт третий месяц подряд превысил экспорт более чем в два раза, что усилило нехватку фитинговых платформ. Объемы импорта на четверть превышали возможности его вывоза из портов. Загрузка портовых и складских терминалов оставалась высокой.
Перед повышением утильсбора спрос и поставки импортных авто резко выросли: в июле-августе на 17% по сравнению с первым полугодием. Импорт машин из отдельных стран Азии впервые превысил средний уровень прошлого года.
В целом можно констатировать, что по итогам последних двух месяцев регионы страны развивались более или менее равномерно. Во всех в той или иной степени отмечались эффекты высокой инфляции, а производство, хоть и росло, сталкивалось с проблемой нехватки рабочей силы. Ситуация в национальной экономике вне зависимости от конкретного региона явно указывает на сохранение жесткой денежно-кредитной политики и продолжение усилий по охлаждению спроса в ближайшем будущем.