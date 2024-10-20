МВФ ухудшил прогноз по срокам окончания конфликта на Украине

В октябре украинское правительство внесло в Раду проект бюджета на 2025 год, в котором заложен дефицит 1,6 трлн гривен ($38,68 млрд), а курс национальной валюты планируется опустить до 45 гривен за доллар. До этого в стране был принят закон о повышении налогов. Одним из основных положений этого документа было повышение военного сбора с 1,5% до 5% для всех категорий населения и его введение для физлиц-предпринимателей.