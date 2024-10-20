Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист раскрыл подоплеку нового правила индексации пенсий

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Индексация пенсий с 1 января сразу на 7,3% с одной стороны станет позитивом для пенсионеров, которые сразу начнут получать повышенные выплаты, с другой — может ускорить инфляцию, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Александр Арский.

Источник: Shutterstock

Он напомнил, что изначально планировалась двойная индексация — с февраля и с апреля, однако от этой идеи было решено пока отказаться. Вместо этого пенсии индексируют сразу с 1 января на 7,3%, что покроет официальный уровень инфляции.

С одной стороны, это хорошо — пенсионеры сразу получат повышенные выплаты. Их увеличение станет заметной нагрузкой на бюджет, но государство с такой нагрузкой справится. С другой — возможно повышение цен в ожидании повышенного спроса на товары и медпрепараты.

«При низкой социальной ответственности розничной торговли и сетей, обусловленной мораторием на проверки бизнеса, “заработать на моменте” постараются всё», — заключил Арский.