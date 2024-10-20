Экономист раскрыл подоплеку нового правила индексации пенсий

Он напомнил, что изначально планировалась двойная индексация — с февраля и с апреля, однако от этой идеи было решено пока отказаться. Вместо этого пенсии индексируют сразу с 1 января на 7,3%, что покроет официальный уровень инфляции.
С одной стороны, это хорошо — пенсионеры сразу получат повышенные выплаты. Их увеличение станет заметной нагрузкой на бюджет, но государство с такой нагрузкой справится. С другой — возможно повышение цен в ожидании повышенного спроса на товары и медпрепараты.
«При низкой социальной ответственности розничной торговли и сетей, обусловленной мораторием на проверки бизнеса, “заработать на моменте” постараются всё», — заключил Арский.