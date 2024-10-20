BI сообщил о переходе США к новому «экономическому суперциклу»

Предыдущий суперцикл начался, когда Федеральная резервная система (ФРС) снизила ключевую ставку до 0% в 2008 году, что вызвало потрясения по всему миру, пишет издание. Резко упала доходность казначейских облигаций США, а инвесторы столкнулись с серьезными рисками. «Венчурные капиталисты вложили миллиарды в такие компании, как Juicero и WeWork, у которых не было жизнеспособного плана получения прибыли. А при таких низких процентных ставках компании могут внезапно влезть в долги: с 2007 по 2017 год мировой нефинансовый корпоративный долг удвоился, достигнув $66 трлн. До начала пандемии инфляция и рост заработной платы оставались на уровне ниже 3,9%», — говорится в статье.