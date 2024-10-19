Силуанов раскрыл, на что пойдут дополнительные ₽1,5 трлн в 2024 году

Силуанов уточнил, что более триллиона дополнительно предстоит направить на субсидирование банкам по выдаче льготной ипотеки. «Мы видим, в связи с ростом ключевой ставки увеличиваются расходы по субсидированию процентных платежей. И те люди, которые взяли ипотеку под 6% семейную или под 8% льготную ипотеку, для них ставки стабильные остаются. Разницу покрывает бюджет. Поэтому более триллиона рублей из бюджета в этом году мы достанем и отдадим для того, чтобы у людей не менялась ипотечная ставка», — объяснил министр.