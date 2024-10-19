Раскрыто падение товарооборота России и США по итогам президентства Байдена

За время президентства Байдена торговля двух стран сократилась в шесть раз. При этом в 2020-м — в последний год срока Дональда Трампа, даже несмотря на коронавирус, она была на уровне 21,8 миллиарда долларов. Чуть меньше торговля составляла в 2016 году, когда у власти находился инициировавший первую волну санкций против России Барак Обама, — 20,4 миллиарда долларов.