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Раскрыто, какие льготные кредиты обложат налогом на выгоду

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Закон облагает слишком дешевые кредиты налогом на выгоду. Касается ли это получателей льготной ипотеки, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

Источник: © РИА Новости

По его словам, НДФЛ на материальную выгоду облагаются займы, полученные от организаций, созависимых с заемщиком по семейным или трудовым отношениям. Проще говоря, либо там работает сам человек, либо его родственники.

Налог рассчитывается с учетом ⅔ минимального значения ключевой ставки Банка России на дату заключения договора или дату получения дохода. Облагается все, что ниже этого уровня. Ставка — 35% для резидентов и 30% для нерезидентов. Если кредит выдан в иностранной валюте, то вся сумма облагается по фиксированной ставке 9% годовых.

С 1 января 2025 года этот НДФЛ коснется и покупателей жилья по льготным ставкам. Но далеко не всех, а лишь тех, кто взял кредит в банке, где работает, и по ставке ниже, чем по госпрограмме, и связан с ним трудовыми отношениями. Тогда банк, как налоговый агент, сам удержит налог из зарплаты — если, конечно, выгода действительно возникла, заключил Ахмадеев.