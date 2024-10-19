Продажи товаров для квадробики на Wildberries выросли на 4800%

Квадробика стала широко обсуждаться в России в сентябре этого года. Движение, участники которого носят маски и хвосты животных, подражая их движениям и звукам, было известно в России и ранее, но с осени оно стало хедлайнером медиа и одной из самых дискуссионых тем.