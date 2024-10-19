Отток претендентов: ЦБ отметил охлаждение на рынке после отмены льготной ипотеки

«Застройщики не только не сбавляли темпы строительства по текущим проектам, но и запускали новые. Так, за 2023 год запуски достигли рекордного уровня в 48 млн кв. м, за девять месяцев 2024 года — 35 млн кв. м, +10% к девяти месяцам 2023-го. По состоянию на 01.10.2024 в рамках 214-ФЗ строится 117,8 млн кв. м многоквартирного жилья, что на 10% выше допандемического уровня. Кроме этого, наибольший объем ввода МКД, исторически, приходится на последний квартал года. А на рост вводов по ИЖС влияют меры государственной поддержки, а также программа социальной газификации дачная амнистия», — сообщили в ведомстве.