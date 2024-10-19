Минфин подготовил новый список компаний на приватизацию

При этом в бюджет заложены относительно небольшие объемы доходов от приватизации — 1,2 млрд рублей. Но в начале года Антон Силуанов говорил, что по этой статье в 2024-м планируется получить 100 млрд. К октябрю этот план выполнен наполовину. В казну уже поступило 50 млрд рублей, сказал на МФФ-2024 директор департамента регулирования имущественных отношений Минфина Андрей Воронцов.