Минфин подготовил новый список компаний на приватизацию

Об этом на Московском финансовом форуме-2024 (МФФ-2024) «Известиям» заявил Антон Силуанов. Он уточнил: особенно это касается крупных компаний, непростых приватизационных сделок. Здесь нужно учитывать множество факторов.
«Правительство понимает необходимость разгосударствления экономики. Частные акционеры всегда более прагматичны, чем государство, это самое главное», — сказал глава ведомства.
По его словам, второй фактор — это дополнительные ресурсы, которые может получить бюджет благодаря продаже имущества.
«Недавно мы направили обновленный пакет в правительство с предложениями по приватизации», — уточнил Антон Силуанов.
О том, что Минфин внес в кабмин список компаний с госучастием для возможной частичной приватизации, заявлялось еще в декабре 2023 года. Какие это организации — не раскрывалось.
При этом в бюджет заложены относительно небольшие объемы доходов от приватизации — 1,2 млрд рублей. Но в начале года Антон Силуанов говорил, что по этой статье в 2024-м планируется получить 100 млрд. К октябрю этот план выполнен наполовину. В казну уже поступило 50 млрд рублей, сказал на МФФ-2024 директор департамента регулирования имущественных отношений Минфина Андрей Воронцов.
Все планы Минфина по приватизации будут выполнены или даже перевыполнены, сказал министр финансов «Известиям».