«Интерфакс» узнал о планах повысить штрафы за экономические преступления

В декабре 2023-го президент Владимир Путин заявил, что иногда «оторопевает» от сроков осужденным за экономические преступления, и пообещал, что поручит законодателям оценить строгость наказания. Он сказал об этом, отвечая на вопрос о приговоре журналистке Александре Баязитовой, получившей пять лет по обвинению в вымогательстве. В начале октября стало известно, что она обратилась к Путину с просьбой о помиловании.