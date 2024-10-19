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«Газпром» подает газ через Украину на ГИС «Суджа» в подтвержденном объеме

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. «Газпром» подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» — 42,4 миллиона кубометров на 19 октября, на ГИС «Сохрановка» заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

Источник: © РИА Новости

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,4 миллиона кубометров на 19 октября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена", — сказал он журналистам.

Сложившийся в текущем году максимум прокачки составляет 42,5 миллиона кубометров.

В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС «Сохрановка», сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС «Суджа» в Курской области. «Газпром» заявил, что перенос всех объемов на «Суджу» технологически невозможен.

При этом транзитный договор «Газпрома» и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.

Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

Маршрут поставок через газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. «Газпром» в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.